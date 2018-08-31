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İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli." dedi.

İYİ Parti'de şok istifa! İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. Akşener konu ile ilgili jet açıklamada bulundu.

Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi.

İYİ Parti yerel seçimlere hazırlık kapsamında dün tüm il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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