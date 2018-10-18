İYİ Parti'nin 81 il başkanı belli oldu (İYİ Parti il başkanları listesi)

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın "teşkilatların yeniden yapılandırılması" kararı doğrultusunda 81 il başkanının atama süreci tamamlandı.

Buna göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Buğra Kavuncu, Ankara İl Başkanlığı'na Yetkin Öztürk ve İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar getirilirken, Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, Antalya İl Başkanı da Ahmet Aydın oldu.

İşte 81 ilin listesi;

1 ADANA GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU

2 ADIYAMAN KENAN DOĞAN

3 AFYON MEHMET İNKAYA

4 AĞRI CENGİZ ALPARSLAN

5 AKSARAY ÖZHAN TÜREMİŞ

6 AMASYA ADNAN KIR

7 ANKARA YETKİN ÖZTÜRK

8 ANTALYA AHMET AYDIN

9 ARDAHAN SABAHATTİN SARIÇAM

10 ARTVİN NECAT KAŞIKCI

11 AYDIN DR. BETÜL AKÇANAL

12 BALIKESİR NEDİM TUNA

13 BARTIN MEHMET KASAPOĞLU

14 BATMAN KISMET ÇELİK

15 BAYBURT YILMAZ KIRICI

16 BİLECİK AHMET GÜRSES

17 BİNGÖL HASAN KIZILBOĞA

18 BİTLİS ZİYA YOLDAŞ

19 BOLU AHMET ÖRNEKBAŞ

20 BURDUR FARUK ERKAN

21 BURSA YAHYA BAHADIR

22 ÇANAKKALE SELAHATTİN YILDIZLAR

23 ÇANKIRI MUHİTTİN BORA KANAT

24 ÇORUM BEKİR ÖZSAÇMACI

25 DENİZLİ HASAN AKGÜN

26 DİYARBAKIR VEJDİN ENSARİOĞLU

27 DÜZCE YUNUS ÖZAY ER

28 EDİRNE EKREM DEMİR

29 ELAZIĞ MEVLÜT OR

30 ERZİNCAN ÜMİT ÖZKER

31 ERZURUM İBRAHİM DUMLU

32 ESKİŞEHİR RAMİS TUNCA

33 GAZİANTEP MEHMET SERKAN KARAKUŞ

34 GİRESUN İBRAHİM ÖNAL

35 GÜMÜŞHANE ALİ ATEŞ

36 HAKKARİ YILDIRIM ÖRNEK

37 HATAY ALİ SEÇER

38 IĞDIR FUAT ATA

39 ISPARTA FAZLI ÖZGÜR TANDOĞAN

40 İSTANBUL BUĞRA KAVUNCU

41 İZMİR HÜSMEN KIRKPINAR

42 KAHRAMANMARAŞ AHMET ÇABUKEL

43 KARABÜK MEHMET AKSOY

44 KARAMAN ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ

45 KARS YÜKSEL AKBABA

46 KASTAMONU ÖZCAN BÜYÜKŞEN

47 KAYSERİ SÜLEYMAN BOZKURT

48 KIRIKKALE BÜLENT ŞÜKRÜ ALŞTINIŞIK

49 KIRKLARELİ MUSTAFA KÖSEOĞLU

50 KIRŞEHİR MÜFİT GÖÇEN

51 KİLİS AĞA GÜNDOĞMUŞ

52 KOCAELİ ŞANBAZ YILDIZ

53 KONYA GÖKHAN TOZOĞLU

54 KÜTAHYA EROL ERTÜRK

55 MALATYA GÖKMEN KENAN ÖZDAL

56 MANİSA HASAN ERYILMAZ

57 MARDİN SÜLEYMAN AKAR

58 MERSİN SERVET KOCA

59 MUĞLA İNCİLAY GEZGİN ŞEKERDAĞ

60 MUŞ RAMAZAN AŞIK

61 NEVŞEHİR TUNCAY KARATAŞ

62 NİĞDE HAKAN TERECİ

63 ORDU ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA

64 OSMANİYE SERAT KILIÇ

65 RİZE AYŞEGÜL ÖZYANIK

66 SAKARYA SELÇUK KILIÇASLAN

67 SAMSUN RECEP GÜLEROĞLU

68 SİİRT OSMAN AYDAR

69 SİNOP HASAN ASLAN

70 SİVAS VOLKAN KARASU

71 ŞANLIURFA MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI

72 ŞIRNAK HASAN TATAR

73 TEKİRDAĞ SERTAÇ ALKAYA

74 TOKAT ÖMER SAĞOL

75 TRABZON AZMİ KUVVETLİ

76 TUNCELİ MEHMET DEMİRBAŞ

77 UŞAK NACİ YILDIRIM

78 VAN SELİM ÖZGÖKÇE

79 YALOVA MEHMET ÇAM

80 YOZGAT METİN ÖZIŞIK

81 ZONGULDAK YAVUZ ERKMEN





