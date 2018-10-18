İYİ Parti'nin 81 il başkanı belli oldu (İYİ Parti il başkanları listesi)

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın "teşkilatların yeniden yapılandırılması" kararı doğrultusunda 81 il başkanının atama süreci tamamlandı.
Buna göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Buğra Kavuncu, Ankara İl Başkanlığı'na Yetkin Öztürk ve İzmir İl Başkanlığı'na Hüsmen Kırkpınar getirilirken, Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, Antalya İl Başkanı da Ahmet Aydın oldu.
İşte 81 ilin listesi;
1 ADANA GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
2 ADIYAMAN KENAN DOĞAN
3 AFYON MEHMET İNKAYA
4 AĞRI CENGİZ ALPARSLAN
5 AKSARAY ÖZHAN TÜREMİŞ
6 AMASYA ADNAN KIR
7 ANKARA YETKİN ÖZTÜRK
8 ANTALYA AHMET AYDIN
9 ARDAHAN SABAHATTİN SARIÇAM
10 ARTVİN NECAT KAŞIKCI
11 AYDIN DR. BETÜL AKÇANAL
12 BALIKESİR NEDİM TUNA
13 BARTIN MEHMET KASAPOĞLU
14 BATMAN KISMET ÇELİK
15 BAYBURT YILMAZ KIRICI
16 BİLECİK AHMET GÜRSES
17 BİNGÖL HASAN KIZILBOĞA
18 BİTLİS ZİYA YOLDAŞ
19 BOLU AHMET ÖRNEKBAŞ
20 BURDUR FARUK ERKAN
21 BURSA YAHYA BAHADIR
22 ÇANAKKALE SELAHATTİN YILDIZLAR
23 ÇANKIRI MUHİTTİN BORA KANAT
24 ÇORUM BEKİR ÖZSAÇMACI
25 DENİZLİ HASAN AKGÜN
26 DİYARBAKIR VEJDİN ENSARİOĞLU
27 DÜZCE YUNUS ÖZAY ER
28 EDİRNE EKREM DEMİR
29 ELAZIĞ MEVLÜT OR
30 ERZİNCAN ÜMİT ÖZKER
31 ERZURUM İBRAHİM DUMLU
32 ESKİŞEHİR RAMİS TUNCA
33 GAZİANTEP MEHMET SERKAN KARAKUŞ
34 GİRESUN İBRAHİM ÖNAL
35 GÜMÜŞHANE ALİ ATEŞ
36 HAKKARİ YILDIRIM ÖRNEK
37 HATAY ALİ SEÇER
38 IĞDIR FUAT ATA
39 ISPARTA FAZLI ÖZGÜR TANDOĞAN
40 İSTANBUL BUĞRA KAVUNCU
41 İZMİR HÜSMEN KIRKPINAR
42 KAHRAMANMARAŞ AHMET ÇABUKEL
43 KARABÜK MEHMET AKSOY
44 KARAMAN ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
45 KARS YÜKSEL AKBABA
46 KASTAMONU ÖZCAN BÜYÜKŞEN
47 KAYSERİ SÜLEYMAN BOZKURT
48 KIRIKKALE BÜLENT ŞÜKRÜ ALŞTINIŞIK
49 KIRKLARELİ MUSTAFA KÖSEOĞLU
50 KIRŞEHİR MÜFİT GÖÇEN
51 KİLİS AĞA GÜNDOĞMUŞ
52 KOCAELİ ŞANBAZ YILDIZ
53 KONYA GÖKHAN TOZOĞLU
54 KÜTAHYA EROL ERTÜRK
55 MALATYA GÖKMEN KENAN ÖZDAL
56 MANİSA HASAN ERYILMAZ
57 MARDİN SÜLEYMAN AKAR
58 MERSİN SERVET KOCA
59 MUĞLA İNCİLAY GEZGİN ŞEKERDAĞ
60 MUŞ RAMAZAN AŞIK
61 NEVŞEHİR TUNCAY KARATAŞ
62 NİĞDE HAKAN TERECİ
63 ORDU ÇİĞDEM ÇELENK KARAKAYA
64 OSMANİYE SERAT KILIÇ
65 RİZE AYŞEGÜL ÖZYANIK
66 SAKARYA SELÇUK KILIÇASLAN
67 SAMSUN RECEP GÜLEROĞLU
68 SİİRT OSMAN AYDAR
69 SİNOP HASAN ASLAN
70 SİVAS VOLKAN KARASU
71 ŞANLIURFA MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI
72 ŞIRNAK HASAN TATAR
73 TEKİRDAĞ SERTAÇ ALKAYA
74 TOKAT ÖMER SAĞOL
75 TRABZON AZMİ KUVVETLİ
76 TUNCELİ MEHMET DEMİRBAŞ
77 UŞAK NACİ YILDIRIM
78 VAN SELİM ÖZGÖKÇE
79 YALOVA MEHMET ÇAM
80 YOZGAT METİN ÖZIŞIK
81 ZONGULDAK YAVUZ ERKMEN
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