İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu

Meral Akşener'in yeniden Genel Başkan seçildiği ve partinin 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) belirlendiği 2. Olağan Kurultayın ardından ilk GİK toplantısı yapıldı.

Akşener başkanlığında toplanan GİK'te Başkanlık Divanı belirlendi. Divanda, Parti Sözcüsü ve Genel Sekreter hariç 14 olan başkanlık sayısı, Doğa ve Çevre Politikaları, Ortadoğu Politikaları, Eğitim Politikaları ile Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler başkanlıkları ile 18'e çıktı.

Daha önce Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı ise Hukuk ve Adalet Politikaları ile Seçim İşleri başkanlığı olarak 2'ye ayrıldı. Siyaset Akademisi Başkanlığı ise kaldırıldı.

Ekonomi profesörü Ümit Özlale, hukukçu Bahadır Erdem, Burak Akburak, Arzu Önşen, Ünzile Yüksel ve Mehmet Tolga Akalın divanda yer alan yeni isimler oldu.

YERİNİ KORUYAN İSİMLER

MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye üye olan ve GİK'te yer almayan Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı olurken, Koray Aydın Teşkilat Başkanı, Metin Ergun Yerel Yönetimler Başkanı, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Kadın Politikaları Başkanı, Berna Sukas Gençlik Politikaları Başkanı olarak yerini koruyan isimler oldu.