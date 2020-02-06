HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Suriye'de atılacak doğru adımları destekleriz

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Suriye'de atılacak doğru adımları destekleriz

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2020 15:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti olarak, Suriye'de hükûmetin atacağı doğru ve makul adımları tereddütsüz destekleyeceğimizi, yanlış ve mahzurlu adımlarda da bütün gücümüzle hükûmetin karşısında olacağımızı kamuoyuna da tekraren bildiriyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Suriye'de atılacak doğru adımları destekleriz

İYİ Partili Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, Türkiye'de son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını söyledi. Van'da yaşanan çığ faciasına değinen Ağıralioğlu, "Ordumuzun içerisinde bir topluluğun bu tür afetlerde profesyonel, dünyanın en iyi yetiştirilmiş kurtarma iradesi organizasyonu haline getirilmesi lazımdır. Dolayısıyla afetlerden sonra kurtarma çalışmalarında bir ordu disiplini lazımdır. Bedelli askerlik yapacak olan askerlere kısa dönemde bu eğitim verilerek, bir zinde kuvvet haline getirilebilir" dedi.

'TÜRK DEVLETİNİN KARARLILIĞI SAHADA GÖSTERİLMELİ'

Ağıralioğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısı ile birlikte, gelinen noktanın vahametinden derin endişe duyduklarını belirterek, "Bugün coğrafyamızda, yerleri olmamasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri var, Rusya var, İngiltere var, Fransa var ve neredeyse birçok Avrupa devletleri var. Biz ise kadim değerlerimiz, bağlarımız ve iddialarımız ile buradayız ve burada kalmaya da devam edeceğiz. Ne Amerika'nın bölgemiz ve dünya üzerindeki planları ne de Rusya'nın bölgesel ve küresel çıkarları umurumuzdadır. Bizim güttüğümüz yegâne menfaat Türk devletinin ve Türk milletinin payidar kalmasıdır. Buradan hareketle Türk devletinin kararlılığı bütün ciddiyetiyle sahada gösterilmelidir. İYİ Parti olarak, Suriye'de hükûmetin atacağı doğru ve makul adımları tereddütsüz destekleyeceğimizi, yanlış ve mahzurlu adımlarda da bütün gücümüzle hükûmetin karşısında olacağımızı kamuoyuna da tekraren bildiriyoruz" diye konuştu.

'KONUŞARAK YÜRÜYECEĞİMİZ YOL BİTMİŞTİR'

Ağıralioğlu, İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine saldırısına değinerek, "Konuşarak yürüyeceğimiz yol bitmiştir. Ardından yaptırım getirmeyen her uyarı, caydırıcılığı olmayan her tehdit, hanemize utanç ve saygınlık kaybı olarak dönmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı iç siyasette kullandığı ve kendisine göre başarılı olan argümanları dış siyasette de kullanmaya heves etmektedir. Lakin buradan doğacak zarar yalnız kendisine değil bütün bir Türk milletine mâl olmaktadır" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Yavuz Ağıralioğlu Suriye

En Çok Okunan Haberler

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Bakan Çavuşoğlu flaş açıklama: Sabrımızın sınırı da var

Bakan Çavuşoğlu flaş açıklama: Sabrımızın sınırı da var

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Adalet Bakanlığı'ndan AP'ye sert tepki

Adalet Bakanlığı'ndan AP'ye sert tepki

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İYİ Parti'den bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

CHP Grup Başkanvekili Özel'den İlker Başbuğ açıklaması

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İlker Başbuğ yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.