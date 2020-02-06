İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Suriye'de atılacak doğru adımları destekleriz

İYİ Partili Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, Türkiye'de son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını söyledi. Van'da yaşanan çığ faciasına değinen Ağıralioğlu, "Ordumuzun içerisinde bir topluluğun bu tür afetlerde profesyonel, dünyanın en iyi yetiştirilmiş kurtarma iradesi organizasyonu haline getirilmesi lazımdır. Dolayısıyla afetlerden sonra kurtarma çalışmalarında bir ordu disiplini lazımdır. Bedelli askerlik yapacak olan askerlere kısa dönemde bu eğitim verilerek, bir zinde kuvvet haline getirilebilir" dedi.

'TÜRK DEVLETİNİN KARARLILIĞI SAHADA GÖSTERİLMELİ'

Ağıralioğlu, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısı ile birlikte, gelinen noktanın vahametinden derin endişe duyduklarını belirterek, "Bugün coğrafyamızda, yerleri olmamasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri var, Rusya var, İngiltere var, Fransa var ve neredeyse birçok Avrupa devletleri var. Biz ise kadim değerlerimiz, bağlarımız ve iddialarımız ile buradayız ve burada kalmaya da devam edeceğiz. Ne Amerika'nın bölgemiz ve dünya üzerindeki planları ne de Rusya'nın bölgesel ve küresel çıkarları umurumuzdadır. Bizim güttüğümüz yegâne menfaat Türk devletinin ve Türk milletinin payidar kalmasıdır. Buradan hareketle Türk devletinin kararlılığı bütün ciddiyetiyle sahada gösterilmelidir. İYİ Parti olarak, Suriye'de hükûmetin atacağı doğru ve makul adımları tereddütsüz destekleyeceğimizi, yanlış ve mahzurlu adımlarda da bütün gücümüzle hükûmetin karşısında olacağımızı kamuoyuna da tekraren bildiriyoruz" diye konuştu.