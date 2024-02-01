İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan 'afiş' açıklaması: Bilgiyi doğru yerden almıyorlar

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, 17 büyükşehir, 26 il, 265 ilçe ve 38 beldede adaylarını açıkladıklarını ifade etti. Zorlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin seçim afişlerine yönelik sansür açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği cevapların sorulması üzerine Zorlu, şunları söyledi:

"Öncelikle bu süreci bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum. Tek başımıza seçime katılma kararı almamızdan itibaren iki yumruk arasına sıkıştırılmak istenen milletimizin bu mücadeleye ortak oluşu engellenmek istendi. O anlamda önümüze engeller konulmaya gayret edildi. Genel başkanımızın dünkü yaptığı açıklamada bazı sözleri bazı medya organları tarafından çarpıtılarak verilmiştir. Biz hem sarayın hem de bugün karşımıza çıkarılan bu engellerin de altını çizerek özellikle vurguladık. İYİ Parti kurulduğunda uzunca bir süre çok büyük engellemelerle karşılaştı. Barikatlar kuruldu, araçlar engellendi, salonlar verilmedi, elektriklerimiz kesildi. Bunları yapanlar kimdi, genel başkanımız dün bunları da ifade etti. Dedi ki; 'Bunların yanına yeni bir tane daha engelleme eklendi.' Bunun altını çiziyorum. Çünkü bazı yayın organları burada dem vurarak demlendiklerini unutup, başka noktalara tartışmayı taşıma gayreti içerisinde oldular. Biz bu seçim sürecinde de seçim kampanyamızı yürütme anlayışı ile prosedürleri tamamladık. Üç büyükşehirde pazartesi günü itibarıyla tüm vatandaşlarımıza sunacağımız tanıtım afişlerimiz billboardlara çıkacak ve bunları vatandaşlarımızın takdirlerine sunmuş olacaktık. İlgili yüklenici şirketle anlaşmamızı yaptık, sözleşmemizi yaptıktan sonra ücretimizi gönderdik. Bu manada pazar günü söz konusu illerde billboardlara konumlandırmak üzere baskılar da alınmaya başlandı. Ama ne olduysa o arada ilgili şirket bize geri döndü ve bu afişleri, bu sloganları bu haliyle kullanmalarına izin verilmediğini bildirdi. Tekrardan vatandaşlarımıza göstermek istiyorum. 'Tek adam baskısına, eş başkan kavgasına da mecbur değilsin', bir diğeri 'Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değilsin.' Ne zaman görülmüştür bir siyasi partinin propagandasının, milletine sunduğu taahhütlerin bir belediye tarafından belirlenmek istenmesine. Dolayısıyla bunun siyasal rekabetle, demokrasiyle alakası yoktur. İlgili şirketten yazılı olarak da bize bu cevabı vermelerini istedik, hala bir cevap yok. Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel bu konuda bir açıklama yaptı, yanlış hatırlamıyorsam ikisinin de açıklamasının üzerinden 24 saat geçti. Bize herhangi bir şekilde bu şirketten, anlaşmamız olduğu halde, parasını ödemiş olduğumuz halde ve birisi CHP’nin genel başkanı, diğeri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu açıklamaları yapmış olmalarına rağmen herhangi bir olumlu seyir, adım, girişim olmamıştır. Zannediyorum bilgiyi doğru yerden almıyorlar. Onun için mesela Murat Ongun’dan bilgi almak isterlerse durumunun gerçekliğini, detaylarını çok daha net bir şekilde görmüş olacakları düşüncesindeyim."

ÖZEL'İN AKŞENER'E YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Eskişehir’de yaptığı konuşma üzerinden kendisine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e verdiği cevabın sorulması üzerine ise Zorlu, "O iklimde yapıldığı anda ortaya konulmak istenen bu ifadeler, bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil. Özgür Özel bunu kastetmediğini ifade etmişse, bu noktada ben genel başkanımızın değerlendirme yapması gerektiği bir noktada buna bir açıklama getirmeyeyim. Genel başkanımız buna önümüzdeki günlerde değinecektir" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





