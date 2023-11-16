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İYİ Parti’yi karıştıracak kulis bilgisi! Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi mi?

16.11.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti ile ilgili gelen kulis bilgileri çok konuşulacak. İYİ Parti'de milletvekillerinden para alındığı, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarının gizlice inceletildiği iddialarının ardından şimdi de Genel Merkez'deki dahili telefonların dinletildiği de öne sürüldü. Öte yandan Meral Akşener’in partinin iki önemli ismi Ümit Dikbayır ve Adnan Beker için "defolup gitsinler" dediğinin konuşulduğu da öğrenildi. İşte detaylar...

İYİ Parti’yi karıştıracak kulis bilgisi! Meral Akşener partinin iki önemli ismi için 'defolup gitsinler' dedi mi?

İYİ Parti ile ilgili konuşulan iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İYİ Parti'de konuşulan yeni iddianın ise Genel Merkez'deki sabit telefonların gizlice dinletildiği olduğu öğrenildi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, suların durulmadığı İYİ Parti’deki krizi kaleme aldığı yazısında Genel Başkan Meral Akşener’in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için “Defolup gitsinler!” şeklinde bir ifade kullandığının iddia edildiğini yazdı.

‘SABİT TELEFONLAR DİNLENDİ’ İDDİASI

İYİ Parti’de sabit telefonların da dinlendiği yönünde iddialar olduğunu aktaran Saymaz, “İddiaların odağında, milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi var. İYİ Parti'de sular durulmayacak, öyle görünüyor. Bir istifa dalgası kıyıya vurabilir” diye yazdı.

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"CİHAN ABİ BENİ YANILTTI!"

İsmail Saymaz ayrıca yazısında Meral Akşener'in "Cihan Abi" dediği Cihan Paçacı ile de arasının açıldığı ve iki aydır görüşmediklerini ifade etti. Akşener'in "Cihan Abi beni yanılttı" dediği konuşulurken, Cihan Paçacı, "Genel Başkan'la iki aydır görüşmüyoruz. Parti bir dedikodu kazanı" ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bunu bitirmenin yolu, tarafları cezalandırmak değil, herkesi dinleyen bir yapı oluşturmaktır. Bu şimdi yapılıyor mu? Hayır. Daha sakin ve akılcı hareket edilmeli.”

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