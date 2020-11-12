İYİ Partiden, Ümit Özdağ'ın 'gizli görüşme' iddialarına cevap

İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamada, İYİ Partinin, Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde milletin omuzlarına yüklediği görevi yerine getirmek için tüm gücüyle çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkeyi karış karış gezerek milletin derdini dinleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere iyi ve cesurlar hareketinin yegane amacının Türkiye'yi yönetme yetkisini alarak ülkeyi ve milleti bulunduğu sarmaldan bir an önce çıkarmak olduğu kaydedilen açıklamada, son dönemde milletin İYİ Partiye olan teveccühünün bazı odakları korkutacağının bilindiği ifade edildi.

Kurulduğu günden bu yana Türk siyasetinde dengeleri değiştiren, yerel seçimlerle birlikte, değişmez sanılanları değiştiren İYİ Partinin, tüm kadrolarıyla, her tür manüplasyona ve saldırıya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ümit Özdağ'ın bir süredir mensubu olduğu partimizle ilgili açıklamalarını dikkatle izliyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ki ithamları sahip olduğu kariyer ve tecrübesiyle örtüşmemektedir. İYİ Parti olarak talihsiz açıklamalarıyla kendisine verdiği zararı endişeyle izliyoruz. Bu zarar öyle bir noktaya ulaştı ki Sayın Özdağ bir televizyon programındaki iddialarını 11 Kasım Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında kelimenin tam anlamıyla 'yalan rüzgarına' dönüştürdü. Milletimizin emin olmasını isteriz ki İYİ Partinin aziz milletimizden sakladığı bir gündemi, bir ajandası, ilişkileri ya da projeleri yoktur ve olamaz."