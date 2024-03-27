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  4. İYİ Partili aday yarıştan çekildi! AK Parti'nin adayını destekleyecek

İYİ Partili aday yarıştan çekildi! AK Parti'nin adayını destekleyecek

27.03.2024 23:31
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İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, AK Partili Belediye Başkanı'na destek için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İYİ Partili aday yarıştan çekildi! AK Parti'nin adayını destekleyecek

İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa'nın refah seviyesinin artırılması için görüşme yaptığını belirtti.

"ERDAL KAHRAMAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIM"

İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açık ve net bir şekilde gördüğünü kaydeden İnan,"Ayrıca birçok projeleri hayata geçirebileceğimizden bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçimden sonra her konuda kendisinin yanında olacağımın ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağımın bilinmesini kamuoyuna arz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Yerel Seçim 2024


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Afyonkarahisar İYİ Parti ak parti
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