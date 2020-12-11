İYİ Partili Türkkan: Göreceksiniz Demirtaş 6 ay sonra tahliye edilecek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçenin içinde vatandaşa yönelik hiçbir kalemin olmadığını ileri sürerek, bu bütçeden vatandaşa "zam" çıkacağını iddia etti. Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri ve salgının yönetimini eleştiren Türkkan, ailesine yoğun bakımda yer arayan kişiler olduğunu savundu. Virüsün yayılımının hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla durdurulamadığını dile getiren Türkkan, "Vaka sayıları, ağır hasta sayıları artıyor. Yoğun bakım ünitesinde yerler kalmıyor." diye konuştu. Türkkan, Kovid-19 nedeniyle ölümlerin genç yaşlara indiğine işaret ederek, "Bu işi idare etmeyin, ciddi müdahale edin. Gelin gerçek anlamda 14 günlük bir kapanma yapın." çağrısında bulundu. "9 MİLYON KİŞİYE VATANDAŞLIK MAAŞI BAĞLANMALI" Dünyada salgına karşı açıklanan destek paketlerinin 8 trilyon doları geçtiğini kaydeden Türkkan, "Türkiye vatandaşı yaşatma değil, süründürme moduna geçti. İnsanları borç para vererek yaşatmaya çalıştı. Doğrudan yardım yapmak yerine borçlandırmak, vatandaşı daha büyük bir mağduriyete itmek demektir." ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan, pandemiden etkilenmeye devam eden mükellefler için vergi ve sigorta ödemelerinde mücbir sebep hükümlerinin uygulanması, borç yapılandırılmasında ilk ödemelerin 2021 yazında başlaması, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği aylık ödemelerinin 2 bin 500 liranın altında olmaması, kayıt dışı çalıştırılan ve sosyal güvencesi olmayan 9 milyon kişiye pandemi bitinceye kadar vatandaşlık maaşı bağlanmasını önerdi. Hükümetin pandemi döneminde 562 milyar liralık destek paketi açıkladığının belirtildiğini anlatan Türkkan, vatandaşa verilen paranın 8 milyar lira olduğunu belirtti. Türkkan, Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan saatlerde alkol satışının yasaklandığı haberlerine değinerek, "Eğer virüsün yayılması için alkol önemli bir etkense, alkolü tamamen yasaklayın. İnsanlar içip bu virüsten ölecekse alkolü hiç sattırmayın. Ama bu sadece özel yaşama müdahaleyse orada durun derim. Yarın öbür gün bir başkası 'Namaz saatlerinde sokağa çıkmak yasak çünkü virüs yayılıyor' derse, buna 'evet' mi diyeceğiz? Bunu, samimiyetten uzak, sadece özel hayata müdahale olarak görüyorum." diye konuştu.