HABER

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 07:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'erken seçim' için tarih öne sürdü.

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi ve Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik mesajının ardından Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Herkes soruyor ‘neler oluyor’ diye. Kasım’da seçime hazırlanın..!" ifadesini kullandı.

AKŞENER'DEN BAHÇELİ YANITI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti kongresini kast ederek yaptığı “Dava arkadaşlarım müşterek karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönsünler” çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından cevap verdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımında Bahçeli'nin çağrısını alıntılayarak, "Sn. @RTErdogan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3-4 Ağustos'ta İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacağını hatırlatarak, "Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" demişti.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etmesi 'sürpriz' olarak yorumlanmıştı. İki liderin resmi programlarında görüşmeye ilişkin bir detay yer almıyordu.

Anadolu Ajansı'nın görüşmeye ilişkin geçtiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinin fotoğrafını sosyal medya ortamında gördüğü ve bir görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş." dediği ifade edildi. Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini bir gün evinde misafir etmekten memnuniyet duyacağını söylediği ve ziyaretin bu çerçevede gerçekleştiği iletildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

Görüşme 31 Temmuz Çarşamba günü saat 14.08'de başlamış ve 30 dakika sürmüştü.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil
Başkan Seçer: “İktidar, rövanş alma anlayışıyla yerel yönetimleri idare etmeye çalışırsa, bu büyük bir hata olur”Başkan Seçer: “İktidar, rövanş alma anlayışıyla yerel yönetimleri idare etmeye çalışırsa, bu büyük bir hata olur”
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti erken seçim Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan Lütfü Türkkan

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi

Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.