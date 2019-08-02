İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3-4 Ağustos'ta İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'nın yapılacağını hatırlatarak, "Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" demişti.

Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımında Bahçeli'nin çağrısını alıntılayarak, "Sn. @RTErdogan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN BAHÇELİ YANITI MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti kongresini kast ederek yaptığı “Dava arkadaşlarım müşterek karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönsünler” çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından cevap verdi.

Herkes soruyor ‘neler oluyor’ diye. Kasım’da seçime hazırlanın..!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Herkes soruyor ‘neler oluyor’ diye. Kasım’da seçime hazırlanın..!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi ve Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik mesajının ardından Lütfü Türkkan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etmesi 'sürpriz' olarak yorumlanmıştı. İki liderin resmi programlarında görüşmeye ilişkin bir detay yer almıyordu.

Anadolu Ajansı'nın görüşmeye ilişkin geçtiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinin fotoğrafını sosyal medya ortamında gördüğü ve bir görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş." dediği ifade edildi. Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini bir gün evinde misafir etmekten memnuniyet duyacağını söylediği ve ziyaretin bu çerçevede gerçekleştiği iletildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

Görüşme 31 Temmuz Çarşamba günü saat 14.08'de başlamış ve 30 dakika sürmüştü.

