İz bırakan kadınlar ve kokuları! Hepimiz Lady Diana gibi olabiliriz

Prenses Diana
Prenses Diana, 1913 yılında Houbigant parfümeri tarafından üretilen Quelques Fleurs'u (üstte) kullanıyordu. Yasemin, leylak, karanfil gibi çiçek kokularını içeren parfüm Chanel № 5'i bile geride bırakan ilk koku oldu.
Hayatının son birkaç yılında prensesin favorisi, 1995'te Hermès tarafından üretilen 24 Faubourg'du. Her iki parfüm de hala üretiliyor. Houbigant Paris'in Quelques Fleurs parfümü 2017'de yeni bir versiyonu ile sunuldu ancak 24 Faubourg'un klasik versiyonu bugün hala popüler.
Marilyn Monroe
'Geceleri uyumadan önce ne giyersiniz?' sorusuna, ''Ben yatakta hiçbir şey giymem vücuduma sadece iki damla Chanel No5 sürerim o kadar'' yanıtını veren Hollywood‘un dünyaya kazandırdığı en büyük yıldızlardan biri Marilyn Monroe, parfümü adeta ölümsüzleştirdi. Coco için bundan daha güzel ve çarpıcı bir reklam olamazdı.
Marilyn Monroe’nun kullandığı Chanel No5 şişesi bugün New York “MOMA” (Modern Sanat Galerisi)’da sergilenmekte. Lauren Hutton, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Nicole Kidman, Audrey Tautou, Celine Dion, Eva Mendes, Jessica Alba, Kate Moss gibi isimler Chanel No 5’i günümüze kadar sırtlayan kadınlar oldu. No.5 ilk olarak 1921 yılında piyasaya sürülmüştü. No.5 dünyanın ilk sentetik parfümü olmakla birlikte içeriğinde; gül, amber, yasemin, misk ve aldehit bulunuyor. Chanel No.5'in çok sayıda yeni sürümü satılıyor.
Audrey Hepburn
Audrey Hepburn, Givenchy moda evi başkanı Hubert de Givenchy'nin ilham kaynağıydı. İşte bu yüzden Givenchy’in parfümlerini tercih etmesi şaşırtıcı değil. "L'interdit" 1957'de Audrey Hepburn için özel olarak yapıldı. Parfümün adı Fransızcada “yasak” anlamına geliyor.
Bileşimi baharat, narenciye, şeftali, çilek, menekşe, nergis, vadi zamkı ve gül içeriyor. 1960 yılında Audrey, parfümün halka açılmasını istedi. L’Interdit göz açıp kapayıncaya kadar efsane olmuştu çünkü tüm kadınlar ünlü Audrey Hepburn gibi kokmak istiyordu. 2003 ve 2007'de L’Interdit yeniden üretime başladı ancak Givenchy logolu bir dikdörtgen cam şişede satılıyor.
Elizabeth Taylor
Bugün birçok ünlü sanatçının kendi parfüm çizgileri var, ama Taylor kendi kokusuyla ona öncülük etti. Taylor kendi adıyla sunulan white diamonds kullanıyordu. Zambak, gül, kehribar, meşe yosunu ve sandal ağacı bileşiminden oluşan parfüm, herhangi bir parfüm mağazansında bulunabilen kült bir koku.
Oyuncu ayrıca 1962 yılında Bal а Versailles Jean Desprez isimli bir parfüm de kullandı. Sandal ağacı, paçuli, ilang-ilang, portakal çiçeği ve vanilya içeren parfüm içinde 300 bileşen içeriyor. Bu parfüm artık üretilmiyor ancak parfüm tutkunları hala bulabiliyor.
Grace Kelly
Grace Kelly, İngiliz parfüm evi Creed tarafından Fleurissimo'nun gerçek bir hayranıydı. Fleurissimo bergamot, tuberose, Bulgar gülü, zambak kokularını içeren çiçekli bir kokudur.
Creed parfüm evi hala klasik versiyonunda efsanevi parfümü üretiyor.
Cambridge Düşesi Kate Middleton
Kate Middleton'un favori markası Illuminum. 2007'de kurulan bir İngiliz seçkin parfümeri markası.
Zambak, bergamot, gardeya, ilang-ilang ve yasemin içeren parfüm üretiliyor ancak elit parfüm kategorisine ait olduğu için sadece niş parfüm dükkanlarında satılıyor.
Sussex Düşesi Meghan Markle
Parfüm kullanmayı çok sevdiği bilinen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi Meghan, İngiliz parfüm evlerini tercih ediyor. En sevdiği 2 parfüm Wild Bluebell ve Wood Sage & Sea Salt. Wild Bluebell çiçek kokularından oluşurken diğeri odunsu yani daha yoğun koku içeriyor.
Prens Harry ve Meghan Markle'nin düğününde Floris London parfüm evi özel bir koku üretti. Düğün parfümü özel koleksiyonun bir parçası oldu ancak satışı yapılmıyor. Ancak Jo Malone her yerden tedarik edilebilir.
Penélope Cruz
Penélope Cruz, efsanevi kadın parfümü Trésor by Lancome'ın yeni yüzü oldu. Cruz, parfümü evden çıkmadan önce mutlaka kullandığını söylüyor.
Ananas, şeftali, leylak ve gül içeren parfümü Lancome düzenli olarak satışa çıkarıyor.
Nicole Kidman
En sevdiği parfüm, Thierry Mugler tarafından üretilen Angel'dır. Bergamot, tropikal meyveler, vanilya, karamel ve paçuli içeren tatlı bir bileşime sahiptir.
1992 yılında üretilen parfüm eşsiz aromasıyla hala satışta.
Cameron Diaz
Pozitif ve neşeli görünümüne uygun bir parfüm kullanan Cameron Diaz, Happy'nin en sevdiği koku olduğunu söylüyor.
1997'den beri üretilen parfüm elma, erik, bergamot, frezya, gül, vadi zambağı ve orkide kokularından oluşuyor.
Madonna
Madonna, gerçek bir parfüm tutkunu. Onun favorilerinden biri Dior tarafından üretilen Hypnotic Poison. Kayısı, erik, hindistan cevizi, vanilya, gül ve sandal ağacından oluşan parfüm 1998 yılında üretilmeye başladı.
Fransız şair Paul Valéry parfümün aroması için ''kalbin zehiri'' yorumunda bulunmuş. Parfümün en yeni versiyonu 2014 yılında üretildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum