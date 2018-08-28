İz bırakan kadınlar ve kokuları! Hepimiz Lady Diana gibi olabiliriz

Prenses Diana Prenses Diana, 1913 yılında Houbigant parfümeri tarafından üretilen Quelques Fleurs'u (üstte) kullanıyordu. Yasemin, leylak, karanfil gibi çiçek kokularını içeren parfüm Chanel № 5'i bile geride bırakan ilk koku oldu. Hayatının son birkaç yılında prensesin favorisi, 1995'te Hermès tarafından üretilen 24 Faubourg'du. Her iki parfüm de hala üretiliyor. Houbigant Paris'in Quelques Fleurs parfümü 2017'de yeni bir versiyonu ile sunuldu ancak 24 Faubourg'un klasik versiyonu bugün hala popüler. Marilyn Monroe 'Geceleri uyumadan önce ne giyersiniz?' sorusuna, ''Ben yatakta hiçbir şey giymem vücuduma sadece iki damla Chanel No5 sürerim o kadar'' yanıtını veren Hollywood‘un dünyaya kazandırdığı en büyük yıldızlardan biri Marilyn Monroe, parfümü adeta ölümsüzleştirdi. Coco için bundan daha güzel ve çarpıcı bir reklam olamazdı. Marilyn Monroe’nun kullandığı Chanel No5 şişesi bugün New York “MOMA” (Modern Sanat Galerisi)’da sergilenmekte. Lauren Hutton, Catherine Deneuve, Carole Bouquet, Nicole Kidman, Audrey Tautou, Celine Dion, Eva Mendes, Jessica Alba, Kate Moss gibi isimler Chanel No 5’i günümüze kadar sırtlayan kadınlar oldu. No.5 ilk olarak 1921 yılında piyasaya sürülmüştü. No.5 dünyanın ilk sentetik parfümü olmakla birlikte içeriğinde; gül, amber, yasemin, misk ve aldehit bulunuyor. Chanel No.5'in çok sayıda yeni sürümü satılıyor.

Audrey Hepburn Audrey Hepburn, Givenchy moda evi başkanı Hubert de Givenchy'nin ilham kaynağıydı. İşte bu yüzden Givenchy’in parfümlerini tercih etmesi şaşırtıcı değil. "L'interdit" 1957'de Audrey Hepburn için özel olarak yapıldı. Parfümün adı Fransızcada “yasak” anlamına geliyor. Bileşimi baharat, narenciye, şeftali, çilek, menekşe, nergis, vadi zamkı ve gül içeriyor. 1960 yılında Audrey, parfümün halka açılmasını istedi. L’Interdit göz açıp kapayıncaya kadar efsane olmuştu çünkü tüm kadınlar ünlü Audrey Hepburn gibi kokmak istiyordu. 2003 ve 2007'de L’Interdit yeniden üretime başladı ancak Givenchy logolu bir dikdörtgen cam şişede satılıyor. Elizabeth Taylor Bugün birçok ünlü sanatçının kendi parfüm çizgileri var, ama Taylor kendi kokusuyla ona öncülük etti. Taylor kendi adıyla sunulan white diamonds kullanıyordu. Zambak, gül, kehribar, meşe yosunu ve sandal ağacı bileşiminden oluşan parfüm, herhangi bir parfüm mağazansında bulunabilen kült bir koku. Oyuncu ayrıca 1962 yılında Bal а Versailles Jean Desprez isimli bir parfüm de kullandı. Sandal ağacı, paçuli, ilang-ilang, portakal çiçeği ve vanilya içeren parfüm içinde 300 bileşen içeriyor. Bu parfüm artık üretilmiyor ancak parfüm tutkunları hala bulabiliyor.

Grace Kelly Grace Kelly, İngiliz parfüm evi Creed tarafından Fleurissimo'nun gerçek bir hayranıydı. Fleurissimo bergamot, tuberose, Bulgar gülü, zambak kokularını içeren çiçekli bir kokudur. Creed parfüm evi hala klasik versiyonunda efsanevi parfümü üretiyor. Cambridge Düşesi Kate Middleton Kate Middleton'un favori markası Illuminum. 2007'de kurulan bir İngiliz seçkin parfümeri markası. Zambak, bergamot, gardeya, ilang-ilang ve yasemin içeren parfüm üretiliyor ancak elit parfüm kategorisine ait olduğu için sadece niş parfüm dükkanlarında satılıyor. Sussex Düşesi Meghan Markle Parfüm kullanmayı çok sevdiği bilinen İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi Meghan, İngiliz parfüm evlerini tercih ediyor. En sevdiği 2 parfüm Wild Bluebell ve Wood Sage & Sea Salt. Wild Bluebell çiçek kokularından oluşurken diğeri odunsu yani daha yoğun koku içeriyor. Prens Harry ve Meghan Markle'nin düğününde Floris London parfüm evi özel bir koku üretti. Düğün parfümü özel koleksiyonun bir parçası oldu ancak satışı yapılmıyor. Ancak Jo Malone her yerden tedarik edilebilir.