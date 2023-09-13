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İZBAN'da temassız ödeme tutarı 55 TL oldu, AK Partili Hamza Dağ'dan tepki geldi: Acımasızlık ve fırsatçılık

13.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarının 55 TL olarak güncellenmesine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki göstererek "Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta 'İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran Tunç Soyer'i bu karardan dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İZBAN'da temassız ödeme tutarı 55 TL oldu, AK Partili Hamza Dağ'dan tepki geldi: Acımasızlık ve fırsatçılık

İzmir'de en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarı 55 TL olarak güncellendi. Söz konusu kararın UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sert sözlerle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.

"UKOME’de görüşülmeden alınmış olan bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koymaktadır." diyen AK Partili Dağ, Soyer'i söz konusu karardan dönmeye çağırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir'in en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarı 55 lira olarak belirlenmiştir. Bu karar, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetkisi olmadığı halde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmıştır.

"ACIMASIZLIK VE FIRSATÇILIKTIR"

Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan, Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi-bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır.

"SÖZ KONUSU KARAR DAYATMACI YAKLAŞIM ORTAYA KOYMAKTADIR"

UKOME’de görüşülmeden alınmış olan bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koymaktadır.

TUNÇ SOYER'E ÇAĞRI

Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta 'İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran' Tunç Soyer'i bu karardan dönmeye davet ediyoruz."

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İzmir Hamza Dağ İZBAN ak parti

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