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İZBAN'daki ek seferler için keşif kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesinin İZBAN'da devam eden grev sürecinde devreye alınan ek tren seferlerinin tedbiren durdurulması talebiyle açtığı davanın görülmesine başlandı - Hakim, tedbir istenen iş yerinde bugün keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı yarına erteledi

İZMİR (AA) - Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesinin İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'de (İZBAN) devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada hakim, iş yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Karşıyaka 1. İş Mahkemesinde görülen duruşmaya sendika ve İZBAN şirketi avukatları ile grevdeki işçiler katıldı.

Demiryolu İşçileri Sendikası avukatı Erol Özcan, işverenin grevi kırmak amacıyla iş yerindeki makinistler grevde olduğu halde alt işverenden temin ettiği 7 sürücü eğitmenle aralıklı seferler başlattığını belirterek, bu durumun 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın 68. maddesine aykırı olduğunu savundu.

Özcan, grevle ulaşımda sıkıntı oluştuğunu ancak belediyenin diğer ulaşım imkanlarını kullanarak ve çok sayıda otobüs seferini devreye alarak sıkıntıyı önemli ölçüde giderdiğini iddia ederek, "Ortada kanuna açıkça aykırılık vardır. Grevdeki işçilerin zora sokulması amaçlanmaktadır. Bu nedenle mağduriyetin önlenmesi bakımından sayın mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesini arz ederiz." dedi.

İZBAN'ın avukatı Emre Limoncuoğlu da 2010 yılından bu yana eğitmen alımı yapıldığını, bu durumun da sendikanın bilgisi dahilinde olduğunu, söz konusu sürücülerin sadece eğitmen olmadığını makinistlik de yaptığını savundu.

Hakim, tedbir istenen iş yerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerince inceleme yapılmışsa buna ilişkin tutanağın taraf vekillerince dosyaya sunulmasını talep etti.

Hakim, tedbir istenen iş yerinde bugün keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ek seferlerin grevin başarı oranını düşürdüğünü belirterek, "İnşallah bu engel de ortadan kalkar. Biz de kanuna uygun bir şekilde grevimizi yaparız. Grevde de hayırlı bir sonuç alırız diye düşünüyorum." dedi.

Demiryol-İş ile İZBAN AŞ arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şube Başkanlığı, konulan ek seferlerin İZBAN'da başlattıkları grevi kırdığı iddiasıyla ve ek seferlerin tedbiren durdurulması talebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

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