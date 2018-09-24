İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) 2018-2019 sezonunda 7 opera, 1 operet, 8 bale, 1 kantat, 3 çocuk oyunu sahneleyecek.

İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu, 1 Ekim Pazartesi "Carmina Burana" balesi ile açılacak.

1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’nde sahnelenen Carmina Burana balesi, 1 Ekim Pazartesi saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sunulacak. Yeni sezonda 7 opera, 1 operet, 8 bale, 1 kantat, 3 çocuk oyunu ile onlarca konser, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserler, Elhamra Sahnesi’nin yanı sıra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesine ait Sabancı Kültür Sarayı, Bornova Kültür Merkezi, Ege Üniversitesine ait Atatürk Kültür Merkezi ve Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda sahnelenecek.

İZDOB'un 2018-2019 sezonunda sahneleyeceği yeni eserler arasında, Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Ruggiero Leoncavallo’nun "Palyaçolar" adlı operaları, Piyotr Ilyic Çaykovski'nin ölümsüz balesi "Fındıkkıran", Johann Sebastian Bach'ın "Kahve Kantatı", "Zarzuela Akşamı" ve Gioacchino Donizetti’nin "Lucia di Lammermoor" operası bulunuyor.

