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İZKAPORT özel gece ile kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

İzmir Bayraklı’da yatırım değeri 300 milyon lira olan 34 katlı İZKAPORT’un tanıtımı gerçekleştiren İZKA İnşaat, yeni projesini düzenledikleri özel bir gece ile kutladı.Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katıldığı gecede ilk olarak Grup İbiss Band sahne aldı.

İZKAPORT özel gece ile kutlandı

İzmir Bayraklı’da yatırım değeri 300 milyon lira olan 34 katlı İZKAPORT’un tanıtımı gerçekleştiren İZKA İnşaat, yeni projesini düzenledikleri özel bir gece ile kutladı.
Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katıldığı gecede ilk olarak Grup İbiss Band sahne aldı. Sonrasında Candan Erçetin, en güzel parçalarını seslendirerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ekranların neşeli kahkahaları ile tanınan ismi Saba Tümer, İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil ile yaptığı söyleşi kahkaha dolu anlara sahne oldu. Söyleşide projenin aşamalarını ve detaylarını anlatan Azat Yeşil, bundan sonraki süreçte yalnızca İzmir’e odaklanmak istediklerini ifade etti.

“Hayalimizi gerçekleştirmek için adım attık”
İnşaatın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Azat Yeşil, “Üniversite bitince hemen bir şirket kurup iş hayatına atıldım. Kendimize hep ‘İzmir’e gitmeye vesilemiz olacak işler yapalım’ diyorduk. Böylelikle İzmir hayalimizi gerçekleştirmek için bir adım attık” dedi.
Gün geçtikçe İzmir’e olan sevgisinin artarak devam ettiğini ifade eden Yeşil, “Bundan sonraki süreçte yalnızca İzmir’e odaklanmak istiyoruz. İzkaport güzel bir başlangıç oldu. Neden bizi tercih etmeliler sorusunun cevabı da çok açık. İzmirliyi yakından tanıyoruz, İzmir ruhunu evlerimize de yansıttık. Biz projeyi geliştirirken uzun vadede prim yapacak daireler de sunuyoruz. 400 binden sattığımız daireler şimdi 1 milyonun üzerinde satılıyor. Yaşanabilir siteler oluşturuyoruz. İnsanlar oturunca çıkmak istemiyor. Projemizi tanıttığımız ve başarımızı kutladığımız bu güzel gecede, bize eşlik eden tüm dostlarımıza teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.

İZKAPORT özel gece ile kutlandı

İZKAPORT özel gece ile kutlandı

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