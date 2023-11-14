İzlanda’da sismik hareketlilik! Birçok yolda yarık oluştu

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası'nda geçtiğimiz günlerde başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Gece yarısından bu yana Reykjanes Yarımadası'nda 500'den fazla deprem meydana gelirken, birçok yolda yarık oluştu. Yüzlerce kişi bölgeyi terk ederken, oluşan yarıkların bazılarından dumanların yükseldiği görüldü.

Uzmanlar, sismik hareketliliğinin düne göre azaldığını ancak yarımadanın altından geçen 15 kilometre uzunluğundaki magma nehrinin hala aktif olduğunu ve şu anda boşaltılmış olan Grindavik kasabasını tehdit ettiğini vurguladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü OHAL ilan edilen İzlanda’da Fagradalsfjall Yanardağı'nın yakın zamanda patlaması bekleniyor. Fagradalsfjall Yanardağı, 2021’deki patlama ile 800 yıl aradan sonra volkanik faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

(İHA)





