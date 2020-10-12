İzlanda’nın en aktif yanardağı her an patlamaya hazır!

İngiltere’de yer alan Lanchester Üniversitesi’nden bilim insanları, İzlanda’nın en aktif yanardağı olan Grímsvötn’ün patlamaya hazır saatli bir bomba gibi olduğunu bildirdi.

Araştırmalar, volkanın altındaki magmanın şiştiğini gösteren sismik aktivitelerde artış olduğunu ve bu nedenle meydana gelen depremlerinin sayısının arttığını kaydetti.

900 UÇUŞ İPTAL EDİLMİŞTİ

İzlanda’nın kırsal kesiminde yer alan Grímsvötn, en son 2011 yılında patlamış ve atmosfere 20 kilometre boyunca yükselen kül bulutu nedeniyle 900 küresel uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.

ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA PATLAYACAK VE BİRKAÇ SAAT BOYUNCA SÜREN DEPREMLER OLACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan Doktor Dave McGarvie, “Artan termal aktivite daha fazla buz erityor ve deprem aktivitesinde de son zamanlarda bir artış oldu. Tüm bu belirtiler yakın zamanda gerçekleşecek bir patlamaya ve birkaç saat boyunca sürecek yoğun bir deprem sürüsüne işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

HAVACILIK UYARISI YEŞİLDEN SARIYA YÜKSELTİLDİ

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) ise, patlamaya bir önlem olarak yanardağ için havacılık renk kodunu yeşilden sarıya yükseltti. IMO tarafından yapılan açıklamada, “Birden fazla veri kümesi artık Grímsvötn yanardağının bir huzursuzluk düzeyine ulaştığını gösteriyor” denildi.

Bilim insanları Grímsvötn’da, 2011 yılında olduğu gibi, yaklaşık olarak yüzyılda sadece bir kez büyük patlama yaşandığını belirtiyor bu nedenle gelecek patlamanın uçuşlarda sınırlı kesintilere neden olması bekleniyor. Ancak, uzmanlar olası şiddetli bir patlamaya karşı yanardağ çevresindeki analizlerini sürdürüyor.

