İzleyenin midesi bulandı! Meme implantı patladı: Göğsünden akan irini yayınladı

Porno filmlerinde rol alan İngiliz Sophie Anderson'ın hayatı göğüslerini yaptırdıktan sonra mahvoldu. Meme implantı yaptıran kadın, implantın patlaması sonucu akan irini sosyal medya hesabından paylaştı. Göğsünde oluşan bir delikten irin sızan kadın, bu işlem için 15 bin sterlin harcadığını ancak perişan olduğunu dile getirdi.

34 yaşındaki dört çocuk annesi, enfeksiyon kapması sonucu sol göğsündeki implantın göğsünü deldiğini iddia ediyor. Belçika'da yapılan bu işlem onu deforme olmuş ve enfeksiyon kapmış bir göğüsle baş başa bıraktı.

TWITTER’DA PAYLAŞTI

Kendi Twitter hesabında paylaştığı mide bulandırıcı videoda Anderson, enfekte olmuş göğsünü gösteriyor. Eskiden meme ucunun olduğu bir delikten sarı-yeşil bir irin akıntısı dökülüyor.

Yarası açık olduğu için uyuyamadığını söyleyen Anderson, “Göğüslerimi çıkarıp yeniden başlamam gerekecek” dedi. Sophie Anderson, yeniden ameliyat olmak için parası kalmadığını söyleyerek, sosyal medyadaki takipçilerinden destek istedi. Kendisi için başlattığı yardım kampanyasında şimdiye kadar 11 bin sterlinden fazla para toplamayı başardı.



