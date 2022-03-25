İzleyenleri çileden çıkartan olayda tavırlarıyla herkesin takdirini toplayan Eyüp öğretmen konuştu! "Ağlaya ağlaya..."

Ankara'da önceki gün özel bir okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki topladı. Öğrencinin sınıfta ders anlatan öğretmenine yaptığı saygısızca el hareketleri, eleştirilerin hedefi olmuştu. Yaşanan olayda gösterdiği tavırla herkesten takdir gören İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında olay sırasında ve sonrasında yaşananları anlattı.

"BÖYLE BİR ŞEYLER HİÇ KARŞILAŞMAMIŞTIM"

Programın canlı yayınına bağlanan Eyüp Sağlık, yaşananları anlattı. Bir öğrencisi tarafından bu hareketlere maruz kaldığını anlatan öğretmen, "Okul idaremiz yasaklamasına rağmen yabancı dil öğretmeni olduğum için öğrencilerin anlamadığı kelimelere bakmaları amacıyla akıllı telefonları o derste serbest bırakmıştım. Ders anlatırken çocuk yerinden kalmış, yanıma gelmiş ama haberim yok. Birden yüzümde ip dolanır gibi, sarılmalar, tipik tipik bir tuhaf danslar. Şaşırdım, afalladım kaldım. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Tabii ki Allah bana orada bir sabır verdi. Aksi bir hareket yapsaydım şu anda gündemimiz daha berbat olurdu" dedi.

"AĞLAYA AĞLAYA ÖZÜR DİLEDİ"

"Derse ilgisiz ama böyle hareketler yapmamıştı. Aklı başında, zeki bir çocuk aslında” diye tanımladığı öğrencisinin kendisinden özür dilediğini belirten Eyüp Sağlık, "Ağlaya ağlaya özür diledi. Benimle görüntülü konuşmalar da yaptı. Gece 3'e, 4'e kadar ağlamış. Annesi de geldi, babasıyla da konuştuk. Hatta beni videoya izinsiz çeken kız öğrenci de özür diledi ama idare işlem yapıyor" şeklinde konuştu.

"YANLIŞ YAPTI AMA BU OLAYIN TOPLUMA ELBET BİR FAYDASI OLUR"

Hakkında işlem yapılan öğrencinin beş gün uzaklaştırma aldığını belirten ve "Eğitim, öğretim anlık hareketlerle değil, sabır işi. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl süren bir şey. Yanlış yaptı ama bu olayın topluma elbet bir faydası olur” diyen öğretmen Sağlık, saygısızlığa karşı gösterdiği tavırla takdir topladı.