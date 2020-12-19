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İzmir açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

19.12.2020 17:38 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Foça ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 09.00 sıralarında Aslanburnu mevkisi açıklarında can salları içerisinde şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 09.00 sıralarında Aslanburnu mevkisi açıklarında can salları içerisinde şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, can sallarında bulunan 1 Pakistan, 1 Fas, 9 Somali, 9 Orta Afrika Cumhuriyeti, 2 Senegal, 4 Kongo ve 5 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler Foça Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra emniyete götürülen düzensiz göçmenler, yiyecek, giyecek ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi ve yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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