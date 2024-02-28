İzmir adayı Hamza Dağ'dan 'Alkol yasaklanacak mı?" sorusuna çok konuşulacak yanıt! "Sorunun cevabı çok net" diyerek açıkladı: "Ben İl Müftülüğüne talip değilim"

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Hamza Dağ seçim çalışmaları hız verdi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için ziyaret ve buluşmalarına devam eden AK Partili Dağ, bu kapsamda Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nde (ESİAD) iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dağ; söz konusu ziyaret sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladığı bölümde çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"İZMİR'DEKİ BELEDİYE İŞLETMELERİNDE ALKOL YASAKLANACAK MI?"

Bir gazetecinin "İzmir’de yaşam hakkına müdahale olacak mı?" ve "Belediye işletmelerinde alkol yasaklanacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

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DAĞ: "BEN İL MÜFTÜLÜĞÜNE TALİP DEĞİLİM"

Dağ, verdiği yanıtta "Sorumun cevabı çok net. Ben Büyükşehir Belediye başkanlığına talibim, İl Müftülüğüne talip değilim" ifadelerini kullandı.

Dağ'ın bu cevabı salonda gülümsemelere neden oldu.

Dağ da sözlerinin devamında "Bu kadar yani" diyerek gülümsedi.