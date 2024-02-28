Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

"KENDİSİNİN DE BİR DÖNEM MUHALİF OLDUĞUNU UNUTTU"

Bakanlık dönemimde bu gibi davranışlar gösterseydi koltuğunun ömrü uzardı. Muhalefete karşı ağır ve saldırgan ithamların bunda payı var. Bu sözlerin gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıktı. İBB'de 1 kişi yargılandı o da beraat etti. İBB'nin önceki soruşturmalarına el koydu ama onlar da kapandı. Soylu 2020 ve sonrasında kendisinin de bir dönem muhalif olduğunu unuttu. Kendisinin AK Parti'ye muhalefet ederken belki 10'da birini bile kullanmayanları yer yer hakarete varan ifadelerle eleştirdi.