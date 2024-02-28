Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

31 Mart seçimlerine yaklaşık 1 ay kaldı. Siyaset arenası genel olarak yaşanan gerginliklerle anılsa da ara ara hoşgörüşülü olaylar da gündem olabiliyor. Bunun bir örneği İstanbul'da yaşandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP standını ziyaret ederek Murat Kurum için oy istedi. CHP standındakiler de Soylu'dan İmamoğlu için oy istedi. Gülüşmelerle geçen ziyaret sosyal medya gündem oldu.
Bakan Soylu bu ziayaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, " Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağolsunlar." ifadelerini kullandı.
Gazeteci İsmail Saymaz ise Sözcü TV'deki programda bu görüşmeye değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Soylu'nun bakan olduğu dönemdeki tavırlarını hatırlatan Saymaz'ın 'Nereden nereye..." demesi ise gözlerden kaçmadı.
İşte Saymaz'ın konuyla ilgili açıklamaları; Bu görüntüdeki başka bir siyasetçi olsa o kadar üzerinde konuşmaya gerek yoktu ama Süleyman Soylu, bakanlığı döneminde CHP liderine, CHP'lilere karşı çok sert bir dil kullandı. CHP'lileri neredeyse PKK'lılarla eş değer gören bir üslup kullandı. İmamoğlu için bizzat bakanlığın yetkilerini kullandı. Neredeyse kayyum atamaya kadar getirdi işi. Aklından geçirmiştir ama yasal yollar müsaade etmemiştir.
Bakanlık dönemimde bu gibi davranışlar gösterseydi koltuğunun ömrü uzardı. Muhalefete karşı ağır ve saldırgan ithamların bunda payı var. Bu sözlerin gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıktı. İBB'de 1 kişi yargılandı o da beraat etti. İBB'nin önceki soruşturmalarına el koydu ama onlar da kapandı. Soylu 2020 ve sonrasında kendisinin de bir dönem muhalif olduğunu unuttu. Kendisinin AK Parti'ye muhalefet ederken belki 10'da birini bile kullanmayanları yer yer hakarete varan ifadelerle eleştirdi.
Onunla ilgili kendi partisi içinde bile yalnızlaştıktan sonra bu fotoğrafları vermeye başladı. Kendisine muhalif olanlara demokratik bir yaklaşım izleyebilirdi. Şimdi onun aylar önce oturduğu koltukta arasının çok da iyi olmadığı bilidiği biri oturuyor ve onun icraatlerinden şikayet ediyor. Bir zamanlar onun muhalefet karşı kullandığı yetkiler şimdi kendisine karşı kullanılıyor.