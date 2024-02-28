HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.02.2024 11:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında Kemerburgaz'daki CHP standını ziyaret etti. Bakan olduğu dönemde sert ifadelerle hafızalara kazınan Soylu'nun bu ziyareti geniş yankı uyandırdı. Gazeteci İsmail Saymaz bu ziyarete dikkat çekerek hem 2017'deki o olayı hatırlattı hem de 'Nereden nereye' ifadesini kullandı. İşte detaylar...

31 Mart seçimlerine yaklaşık 1 ay kaldı. Siyaset arenası genel olarak yaşanan gerginliklerle anılsa da ara ara hoşgörüşülü olaylar da gündem olabiliyor. Bunun bir örneği İstanbul'da yaşandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP standını ziyaret ederek Murat Kurum için oy istedi. CHP standındakiler de Soylu'dan İmamoğlu için oy istedi. Gülüşmelerle geçen ziyaret sosyal medya gündem oldu.

Youtube

Bakan Soylu bu ziayaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, " Kemerburgaz’da CHP standını ziyaret ettik. Gülüştük, çünkü; Onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'oyumuz boşa gitmesin Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoşgörüleri için sağolsunlar." ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise Sözcü TV'deki programda bu görüşmeye değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Soylu'nun bakan olduğu dönemdeki tavırlarını hatırlatan Saymaz'ın 'Nereden nereye..." demesi ise gözlerden kaçmadı.

İşte Saymaz'ın konuyla ilgili açıklamaları; Bu görüntüdeki başka bir siyasetçi olsa o kadar üzerinde konuşmaya gerek yoktu ama Süleyman Soylu, bakanlığı döneminde CHP liderine, CHP'lilere karşı çok sert bir dil kullandı. CHP'lileri neredeyse PKK'lılarla eş değer gören bir üslup kullandı. İmamoğlu için bizzat bakanlığın yetkilerini kullandı. Neredeyse kayyum atamaya kadar getirdi işi. Aklından geçirmiştir ama yasal yollar müsaade etmemiştir.

"KENDİSİNİN DE BİR DÖNEM MUHALİF OLDUĞUNU UNUTTU"

"KENDİSİNİN DE BİR DÖNEM MUHALİF OLDUĞUNU UNUTTU"

Bakanlık dönemimde bu gibi davranışlar gösterseydi koltuğunun ömrü uzardı. Muhalefete karşı ağır ve saldırgan ithamların bunda payı var. Bu sözlerin gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıktı. İBB'de 1 kişi yargılandı o da beraat etti. İBB'nin önceki soruşturmalarına el koydu ama onlar da kapandı. Soylu 2020 ve sonrasında kendisinin de bir dönem muhalif olduğunu unuttu. Kendisinin AK Parti'ye muhalefet ederken belki 10'da birini bile kullanmayanları yer yer hakarete varan ifadelerle eleştirdi.

Onunla ilgili kendi partisi içinde bile yalnızlaştıktan sonra bu fotoğrafları vermeye başladı. Kendisine muhalif olanlara demokratik bir yaklaşım izleyebilirdi. Şimdi onun aylar önce oturduğu koltukta arasının çok da iyi olmadığı bilidiği biri oturuyor ve onun icraatlerinden şikayet ediyor. Bir zamanlar onun muhalefet karşı kullandığı yetkiler şimdi kendisine karşı kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu CHP İsmail Saymaz
En Çok Okunan Haberler
Ünlü astrolog "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" deyince... Sözleri olay oldu

Ünlü astrolog "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" deyince... Sözleri olay oldu

TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

TFF, VAR’dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa’nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman’ın getirildiğini açıkladı.

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Sözde şeyh cinsel ilişkiye girmek için her yolu denemiş! "Baban bugün ölecek, 2 saat veriyorum"

Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

Sular çekilince ortaya çıktı! Görmek için oraya akın ettiler...

Akşener'in sokakta öfkelenip tartıştığı kadın isyan etti

Akşener'in sokakta öfkelenip tartıştığı kadın isyan etti

Maskara siparişi yüzünden hayatları alt üst oldu! 'Saçlarıma aklar düştü'

Maskara siparişi yüzünden hayatları alt üst oldu! 'Saçlarıma aklar düştü'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.