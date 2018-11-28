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İzmir-Aydın otoyolundaki Selatin Tüneli'nde tır devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 20:16 | Son Güncelleme

Tüneldeki çalışma nedeniyle otoyoldan İzmir yönüne ulaşım durdu

İZMİR (AA) - İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. Yıl Selatin Tüneli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, tünel içinde devam eden çalışmalar nedeniyle İzmir yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 35 PGD 79 plakalı tır, Belevi mevkisinde bulunan 3 kilometre uzunluğundaki 75. Yıl Selatin Tüneli'nin çıkışına 500 metre kala devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tünel içinde süren çalışmalar nedeniyle otoyolda İzmir yönüne ulaşım durdu.

Yolu trafiğe açmak için başlatılan çalışma sürüyor.

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izmir-aydın otoyolu TIR tır kazası tünel

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