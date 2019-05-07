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İzmir Barosu'nun protesto 'nöbet'i devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 21:59 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'daki seçimin yenilenmesine yönelik verdiği kararı protesto eden İzmir Barosu, Baro binası önündeki nöbetine devam ediyor.

İzmir Barosu'nun protesto 'nöbet'i devam ediyor

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'daki seçimin yenilenmesine yönelik verdiği kararı protesto eden İzmir Barosu, Baro binası önündeki nöbetine devam ediyor.
İzmir Barosu, YSK'nın İstanbul'daki seçimin yenilenmesine yönelik verdiği karara tepki göstererek, dün Baro binası önünde nöbet tutmaya başladı. Bugün ise saat 20.00 sıralarında toplanan İzmir Barosu yönetim kurulu ve üyeleri, YSK üyelerinin kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullandıklarını söyledi. Baro önünde her gün demokrasi nöbeti tutmaya devam edeceklerini belirten İzmir Barosu, 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' ve 'Kurtuluş yok, ya hep beraber ya da hiç birimiz' şeklinde sloganlar attı.
Öte yandan, Baro önündeki demokrasi nöbetine katılan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, verilen kararın 82 milyon insana yapılmış bir saygısızlık olduğunu belirtti. Yarın saat 18.30 sıralarında Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapacaklarını duyuran İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, verilen kararı protesto edeceklerini belirtti.
İzmir Barosu saat 21.00'de demokrasi nöbetini sonlandırarak Baro binası önünden ayrıldı.

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İzmir Barosu'nun protesto 'nöbet'i devam ediyorİzmir Barosu'nun protesto 'nöbet'i devam ediyorİzmir Barosu'nun protesto 'nöbet'i devam ediyorİzmir Barosu'nun protesto 'nöbet'i devam ediyor

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