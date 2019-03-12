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İzmir Bayraklı'da 800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 12.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala’da AK Parti’den istifa eden 800 kişi CHP’ye katıldı.

İzmir Bayraklı'da 800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti

CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel yeni üyelere rozetlerini törenle taktı.

'İTTİFAKIMIZ DAHA BÜYÜYOR'

Sandal, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Gümüşpala ve Emek mahallelerinden Adalet ve Kalkınma Parti’si üyesi 800 vatandaşımız partilerinden istifa ederek bizi destekleme kararı aldı.

Bayraklı’da ittifakımız her geçen daha da büyüyor, daha da güçleniyor. Saygıdeğer hemşerilerim; aramıza hoş geldiniz! Sevgiyle, hoşgörüyle, barışla, dayanışmayla birlikte başaracağız, birlikte yöneteceğiz!"

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