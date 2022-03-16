İzmir bu manzaraya uyanmıştı! Uzman isim açıkladı: İşte gökyüzündeki kızıllığın sebebi...

İzmir sabah saatlerinde görenleri şaşkına çeviren bir manzaraya uyanmıştı. İzmir'de gökyüzünün rengi, sabah saatlerinde kızıla dönmüştü. Gökyüzünü seyreden İzmirliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetmişti. Çok sayıda kişi de çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Gökyüzünün rengi bazılarını ise tedirgin etmişti. Gökyüzündeki kızıllığın sebebi vatandaşlar tarafından merak edilirken DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaşanan olayın nedenini açıkladı.

İŞTE GÖKYÜZÜNDEKİ KIZILLIĞIN SEBEBİ

Prof. Dr. Yaşar, doğa olayı olduğunu belirterek, "2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Bu toz metrekarede yaklaşık 6-7 gram ve çevrede çok yoğun miktarda. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz. Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor. Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor ama bunlar sadece doğa olayı. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazı çünkü çok miktarda demir taşıyor. Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Bu durum bahar alerjisine neden olur. Partiküllü maske takılmalı" diye konuştu. (DHA)



