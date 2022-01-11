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  4. İzmir'de 2 hasta yakınından doktora darp! Hastanede tedaviye alındı

İzmir'de 2 hasta yakınından doktora darp! Hastanede tedaviye alındı

11.01.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 hasta yakını hastanede görevli doktoru darbetti. 2 hasta yakını gözaltına alınırken doktor ise tedaviye alındı. Şiddet olayı sebebiyle beyaz kod verildiği öğrenildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada konunun adli boyutunun takip edildiğini belirtti.

İzmir'de 2 hasta yakınından doktora darp! Hastanede tedaviye alındı

Hastanenin genel cerrahi kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Evren Durak ile 2 hasta yakını arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Durak darbedildi.

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DARBEDİLEN DOKTOR HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Şiddete uğrayan doktor, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BEYAZ KOD VERİLDİ

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddet olayı nedeniyle beyaz kod verildiği ve konunun adli boyutunun takip edildiği belirtildi. (AA)

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