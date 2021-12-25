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İzmir'de 3 kardeşin öldüğü yangında yürek yakan detay! Anneleri evdeymiş...

25.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler ile 3 yaşındaki ağabeylerinin cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtildi. Bununla birlikte yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı söylenmişti ancak anne Nuriye Menderes'in evde olduğu ortaya çıktı. Sinir krizi geçiren Menderes, ''Yangın sırasında alt kattaki mutfağımızda çocuklara kahvaltı hazırlıyordum. Yukarı çıktığımda alevler her yeri sarmıştı, çocuklarıma ulaşamadım'' dedi.

İzmir'de 3 kardeşin öldüğü yangında yürek yakan detay! Anneleri evdeymiş...

İzmir'in Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki bir evde, dün saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, 2 yaşındaki ikiz kardeşler Remzi ve Yahya ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenini buldu. Çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Acılı baba Ferhat Menderes, Bayındır Devlet Hastanesi önünde ağlayarak, sinir krizi geçirdi.

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3 kardeşin cansız bedenlerinin, birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtilirken, ailenin komşuları, itfaiye ekiplerinin bölgeye geç geldiğini öne sürdü. Komşular, çocukların kurtarılamamasında bu gecikmenin etkili olduğunu iddia etti.

ANNE YANGIN SIRASINDA EVDEYMİŞ

Bu arada, Nuriye Menderes'in, yangın sırasında evde olduğu ortaya çıktı. Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadede, "Yangın sırasında alt kattaki mutfağımızda çocuklara kahvaltı hazırlıyordum. Çocuklar üst kattaydı, oyun oynuyorlardı. Yangının nasıl ve neden çıktığını bilmiyorum. Yangını çok geç fark ettim, yukarı çıktığımda alevler her yeri sarmıştı, çocuklarıma ulaşamadım" dediği ifade edildi. Sinir krizi geçiren Nuriye Menderes'in Bayındır Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu, sakinleştirici verildiği bildirildi.

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İTFAİYE İHBARDAN 12 DAKİKA 56 SANİYE SONRA ULAŞMIŞ

İtfaiyenin olay yerine geç geldiği iddialarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Bayındır'daki itfaiye grubunun Kaymakamlık tarafından emniyet güçlerinin Bayındır'daki atış talimi için atış alanına görevlendirildiği, yerine Tire ilçesindeki başka bir itfaiye grubunun ilçeye yönlendirildiği bildirildi. Tire'den gönderilen itfaiye grubunun gün boyunca Bayındır'da hazır bekletildiği ve ilk yangın ihbarından 12 dakika 56 saniye sonra olay yerine ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, zaman çizelgesine de yer verilip, "Saat 12.06.45'te ilk çağrı karşılayıcı 112 personeli ihbarı aldı. İtfaiye personeline iletmesi ve Bayındır Grubu'nun yönlendirilmesi ile hazırlanıp hareketi 12.10.40’ta başladı. Birinci ekip, 12.23.36’da ulaştı. İlk müdahaleye başlaması ise 12 dakika 56 saniyede oldu. İkinci ekip 12.22'de vardı. İlk müdahaleye ise 12 dakikada başladı. Üçüncü ekip ise 12.45'te tedbir amaçlı olay yerine geldi" denildi.

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SEMT PAZARI NEDENİYLE İTFAİYE GECİKTİ İDDİASI

Öte yandan itfaiye ile yangının çıktığı ev arasındaki uzaklığın yaklaşık 1,5 kilometre olduğu bildirildi. Yangının çıktığı gün, ilçe pazarının kurulması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangın mahalline geç ulaştığı ileri sürüldü. Bazı vatandaşlar itfaiye araçlarının geçmesi için pazar tezgahlarının kaldırıldığını iddia etti.

Ölen 3 kardeşin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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yangın İzmir
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