HABER

İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 04:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, 50 yaşındaki Kader Erenuluğ, yaşadığı dairenin kapısında tabancayla başından vurularak öldürdü. Polis, cinayet zanlısı olarak Erenuluğ'nun kızı ile imam nikahlı evli olduğu ileri sürülen ve birçok suçtan kaydı bulunan O.B.'yi arıyor.

İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü

Olay, saat 00.30 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 1148/1 sokakta bulunan bir apartmandan silah sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese sevk edilen polis ekipleri, apartmana girdiklerinde kanlar içerisinde yatan bir kadın ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde öldüğü belirledi.

Konuya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, ölen kadının, 50 yaşındaki Kader Erenuluğ olduğunu tespit etti. Erenuluğ'nun yaşadığı dairenin kapısında başına ateş edilmesi sonucu öldürüldüğü öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Erenuluğ'nun kızı ile imam nikahlı evli olduğu ileri sürülen ve birçok suçtan kaydı bulunan O.B.'yi cinayet zanlısı olarak aramaya başladı. O.B.'nin, olay sonrasında bir otomobile binerek kayıpları karıştığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı O.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği illerHaberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller
Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındıDiyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir kadın cinayeti Konak

En Çok Okunan Haberler

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

Eğitime kar engeli! 4 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'

Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.