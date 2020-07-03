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İzmir'de 6 katlı binada korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 07:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir sitedeki 6 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmandaki vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'de 6 katlı binada korkutan yangın

Yangın, saat 05.00 sıralarında Küçük Çiğli Mahallesi 8780 sokakta bulunan bir sitedeki 6 katlı apartmanın 2'inci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan apartman dairesindeki yangına müdahale ederken, bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Dairede başlayan yangın, kısa sürede diğer katlara sıçradı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan vatandaşlar, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Büyük korku yaşayan bir kadın ise olay yerinde bayıldı. Kadının imdadına sağlık ekipleri yetişirken, yapılan çalışmalar sonucunda apartmandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairelerde hasar meydana geldi. Yangının çıktığı dairede ise kimsenin olmadığı iddia edildi.

Öte yandan, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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(DHA)

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