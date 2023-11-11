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İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı? İkinci sıradakine yüzde 10 fark attı

11.11.2023 23:36 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. Hangi parti kimi aday gösterecek? Önümüzdeki günlerde sıkça tartışma konusu olacak bu soruyla ilgili son çalışma İzmir'den geldi. AK Parti'nin adayları için yapılan çalışmada ilk sıradaki aday ikinci sıradakine yüzde 10 fark attı.

İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı? İkinci sıradakine yüzde 10 fark attı

Türkiye 2023'deki tarihi seçimi geride bıraktı. Artık yeni gündem 2024 yılında yapılacak yerel seçimler oldu. Yeni yıla yaklaşılırken sahada çalışmalarını artıran partilere anket şirketleri de katıldı. İzmir için yapılan çalışmada ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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AK PARTİ'NİN ADAYI KİM OLMALI?

Yerel seçimler için yapılan çalışmada Asal Araştırma vatandaşlara, "Sizce AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti. 8-11 Kasım arasındaki araştırmaya 1600 kişi katıldı. En çok 10 ismin oranlarının verildiği çalışmada ilk sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yer aldı. İkinci sıradakiyle arada bulunan yüzde 10'luk fark ise dikkatlerden kaçmadı.

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En çoktan en aza doğru sıralama ise şu şekilde yapıldı;

Hamza Dağ: %23,2
Mehmet Kasapoğlu: %13,3
Mahmut Özgener: %11,5
Eyyüp Kadir İnan: %6,6
Ceyda Bölünmez Çankırı: %4,5
Nükhet Hotar: %3,2
Mahmut Atilla Kaya: %3,2
Faruk Özlü: %3,0
Rifat Sait: %2,5
Hakan Koştu: %2,5
Diğer: %6,5
Fikrim Yok/Cevap Yok: %20,0

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