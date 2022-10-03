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İzmir'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kuzenini vurdu... Aileler sinir krizi geçirdi

03.10.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İzmir’in Selçuk ilçesinde meydana geldi. İki kuzenin evde buldukları silahla oynamaya başlamasının ardından felaket yaşandı. 12 yaşındaki çocuğun silahı doğrultup ateş ettiği kuzeni hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yakınları olay yerine geldi. Polis ekiplerinin ailelerin eve çıkmasına engel olması sonrası arbede çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de akılalmaz olay! 12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kuzenini vurdu... Aileler sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuzen olan M.Ç. (12) ve H.A. (12) adlı çocuklar evde 2 adet tabanca buldu. Tabancalarla oyun oynamaya başlayan çocuklardan H.A., elindeki tabancayla kuzeni M.Ç.’nin arkasına geçti. Tabancayı kuzenine doğrultan H.A. tetiğe bastı. Bir anda patlayan silahtan çıkan kurşun, M.Ç.’nin başına isabet etti.

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Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri M.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tahlisiz çocuğun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan aile yakınları olay yerine geldikten sonra eve çıkmak ve çocukları görmek istedi. Polis ekipleri izin vermeyince aile fertleri ile polisler arasında arbede yaşandı. Öte yandan oyun oynarken kuzenini vurduğu iddia edilen H.A., polis ekiplerince emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir kuzen
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