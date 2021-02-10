HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar rögar kapağını çaldı, yaşlı kadın çukura böyle düştü

İzmir'de akılalmaz olay! Hırsızlar rögar kapağını çaldı, yaşlı kadın çukura böyle düştü

10.02.2021 17:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın kaldırım, alt yapı rögarının kapağının çalınması sonucu açıkta kalan kuyuya düştü. Yaşlı kadının dakikalarca yardım beklediği korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Buca ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan bir alt yapı rögarının birkaç gün önce demir kapağı çalındı. Yaklaşık 4 gündür açıkta duran ve etrafına emniyet şeridi çekilen yaklaşık 1 metre derinlikteki rögar kuyusu, bu sabah saatlerinde az daha yaşlı bir kadının ölümüne neden oluyordu.

Saat 07.22 sıralarında kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Sabah saatin erken olması nedeniyle kuyuya düştüğünü kimsenin görmediği yaşlı kadın, yaklaşık 15 dakika boyunca çaresizce kuyuda bekledi.

Olaydan 15 dakika sonra kaldırımdan geçmeye çalışan bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, rögar kuyusunun içerisine koltuk koyarak önlem aldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşlı bir kadının rögar kuyusuna düşerek yaralanmasına neden olan hırsızlar da güvenlik kamerasına yakalandı. Bundan yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde demir kapağı gözlerine kestiren 2 hırsız, kilolara ağırlıktaki kapağı yerinden sökerek kapakla birlikte kayıplara karıştı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Dehşet düşüren olay! Bunalıma giren genç kendini elektrik direğine astıDehşet düşüren olay! Bunalıma giren genç kendini elektrik direğine astı
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Leyla Aydemir’in 'cinsel istismara uğradığı' iddia edildi

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Dehşet düşüren olay! Bunalıma giren genç kendini elektrik direğine astı

Dehşet düşüren olay! Bunalıma giren genç kendini elektrik direğine astı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! Seferlerin tamamı iptal edildi

Sultangazi’de maganda dehşeti! Rastgele ateş ettiler

Maganda dehşeti! Cadde ortasında rastgele ateş ettiler

İzmir'de yaşlı kadın kaza yapan araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Film gibi kurtuluş! Dehşet anları böyle görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.