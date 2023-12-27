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  4. İzmir'de akılalmaz olay: Motosikletle giderken sarkan kablo boynuna dolandı

İzmir'de akılalmaz olay: Motosikletle giderken sarkan kablo boynuna dolandı

27.12.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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İzmir Karaburun'dan akılalmaz bir olay yaşandı. İki direk arasından yola sarkan kablo motosiklet sürücüsü İsmail Çelik'in boynuna dolandı. Nefes alamayan ve kalbi duran İsmail Çelik yaşamını yitirdi.

İzmir'de akılalmaz olay: Motosikletle giderken sarkan kablo boynuna dolandı

İzmir Karaburun'da motosiklet sürücüsü İsmail Çelik, iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosunun boynuna dolanması nedeniyle yaşamını yitirdi. Kaza anında Çelik'in yanında bulunan eşi de yaralandı. Babasını kaybeden Özkan Çelik sorumlular hakkında şikâyetçi olacağını belirtirken olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Olay, 25 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Karaburun ilçesi Hisarcık Dağı mevkisinde meydana geldi. Kullandığı 35 AHP 614 plakalı motosikletle Kuyucak mevkisine gitmekte olan İsmail Çelik'in boynuna iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu dolandı, arkasındaki eşi Benek Çelik de motosikletten düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, dolanan kablo nedeniyle nefessiz kalıp, kalbi duran İsmail Çelik'i kalp masajı ile hayata döndürdü. Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, burada kurtarılamadı. Otopsi sonrası cenaze, toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Benek Çelik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Babasını kaybeden Özkan Çelik, kazaya neden olan sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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İzmir Karaburun kablo
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