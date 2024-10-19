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İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! 45 yıllık mezarı açınca hayatlarının şokunu yaşadılar!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.10.2024 12:52
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Akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Elif Küntaş'ın (32) cenazesini 45 yıl önce vefat eden dedelerinin mezarının üstüne gömmek isteyen Küntaş ailesi, mezarı açınca şoke eden bir durumla karşılaştı. Dedelerinin mezarından iki kişiye ait kemikler çıktı.

İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! 45 yıllık mezarı açınca hayatlarının şokunu yaşadılar!

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Eski Buca Mezarlığı'nda meydana gelen akılalmaz olayda akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Elif Küntaş'ın (32) cenazesinin, 1979 yılında hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmesine karar verildi. Mezar açıldığında ise Küntaş ailesinin karşılaştığı manzara hayatlarının şokunu yaşattı.

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45 YILLIK MEZARDA İKİ KİŞİYE AİT KEMİK BULUNDU!

Dede Nurettin Küntaş'ın mezarı içerisinde iki kişiye ait kemiklerin yer aldığı bir poşet bulundu. kemiklerle karşılaşan aile, durumu Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirdi. Olay üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kemikler, DNA testiyle kimliklerin belirlenmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Vefat eden Elif Küntaş'ın kuzeni Ali Baybars, "Vefat eden amcamın kızını, 45 sene önce vefat eden dedemizin mezarının üzerine gömecektik. Mezar kazıldığı esnada diz boyundayken torba içerisinde kemikler bulundu. Durumu yetkililere hemen bildirdik. Daha sonra defnimizi yaparak mezarı kapattık. Görünce çok şaşırdık ve kemiklerin kime ait olduğunu sorduk. Önce mezarlık görevlisi kemikleri alıp yana koydu; biz ilk başta dedemizin kemikleri sandık. Ama diz boyunda mezarın olmayacağını biliyoruz. Sonra dedemizin kemikleri olmadığını anladık. Savcılık bununla ilgili soruşturmayı da başlattı" dedi.

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İzmir mezar
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