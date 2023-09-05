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  4. İzmir'de ani bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İzmir'de ani bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

05.09.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de ani bastıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

İzmir'de ani bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İzmir’de kısa süre etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Başta Bornova, Çiğli, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda da etkisini gösteren sağanak nedeniyle esnaflar ile alışveriş yapmakta olan vatandaşlar zorluk çekti.

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HASTANE BAHÇESİNİ SU BASTI

Vatandaşlar çamur içindeki sokaklarda yürümekte güçlük çekerken, esnaflar ise iş yerlerinin önünde biriken suları ve çamurları temizleme çalışmaları yaptı. Öte yandan, kentte bulunan bir hastanenin bahçesi ve girişi sular altında kaldı.

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Vatandaşlar hastaneye giriş çıkış yapmakta zorlanırken, hastane çalışanları da biriken suların tahliyesi için mücadele etti. (İHA)

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İzmir sağanak

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