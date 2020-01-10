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  4. İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) İzmir'deki bir lisenin salonundaki programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, İzmir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin resmi tatil günlerinde özel etkinlikler için de kullanılmakta olan çok amaçlı salonunda, bir sivil toplum kuruluşunca özel bir program gerçekleştirildiği belirtildi.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Söz konusu programda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili olarak Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Atatürk posteri

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