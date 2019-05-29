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İzmir’de başlayan kan davasında 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 01:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, eşinin kardeşleri tarafından sopalarla dövülerek öldürülen Hayrettin İkilik (34) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan karısı ve 2 kayınbiraderi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir’de başlayan kan davasında 3 tutuklama

Olay, Atatürk Mahallesi 655 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, geçimini pidecilik yaparak sağlayan 3 çocuk babası Hüseyin İkilik, iddiaya göre yaşanan bir tartışma üzerine eşi Sevda İkilik’i darp etti. Eşinin kendini dövdüğünü ileri süren Sevda İkilik durumu Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde oturan ağabeyi Hasan Bıkmış'a anlattı. Hasan Bıkmış ise kardeşi Muhammet (18) ve Mehmet Bıkmış'ı (22) İzmir’e gönderdi. Muhammet ve Mehmet Bıkmış, çiftin Güzelbahçe’deki evine gelerek enişteleri Hayrettin İkilik’e sopayla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrettin İkilik, 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan İkilik yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile kardeşleri Muhammet ve Mehmet Bıkmış'ı gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

CİNAYETLER DİYARBAKIR'DA DEVAM ETTİ

Öte yandan, Hayrettin İkilik’in hayatını kaybettiği haberini alan yakınları Meşebağı köyünde oturan köy muhtarı ve güvenlik korucusu Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüse pusu kurarak uzun namlulu silahlarla saldırdı. Yoldan çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu saldırganlar, aracın yanına giderek kurşun yağdırdı. Olayda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) hayatını kaybetti, Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) ise yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili Kerim İ. gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Diyarbakır kan davası

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