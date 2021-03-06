HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

06.03.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulda, bir velinin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlık tarafından inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TLYerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL
Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdiOtomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdi
Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır?Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı İzmir

En Çok Okunan Haberler

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

Sahte sigortalılarla milyonluk vurgun!

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

'Astronot' yerine çok konuşulacak bir isim önerisi daha

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unuttu, şok üstüne şok yaşadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

Atatürk'ün kadınlar için söylediği sözler | Atatürklü Kadınlar Günü mesajları

Atatürk'ün kadınlar günü mesajları

Bakan Koca: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Bakan Koca: Yavaş yavaş evin yolunu tutsak

Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdi

Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdi

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'ndaki ayak izleri 5 bin yıllık çıktı

Yeri gizli tutuluyor! Tam 5 bin yıllık olduğu ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalandı...

Diyanet İşleri Başkanı Koronavirüs'e yakalandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.