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İzmir’de beline kadar suya girip vatandaşlara yardım eden polise ödül

04.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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İzmir’de beline kadar suya girip vatandaşlara yardım eden polise ödül

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, araçların suya gömüldüğünü gören ve beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol eden Komiser Enes Al’a özverili davranışından ötürü ödül verildi.

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde onlarca araç suya gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi de yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.

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Sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen Komiser Enes Al ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen Komiser Al, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.

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Yaşanan sel felaketinde özverili davranışlarıyla herkesin takdirini toplayan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Enez Al’ı makamında kabul eden İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Al’ı altın ile ödüllendirirken, kendisi tarafından kaleme alınan “Terör ve Algı Yönetimi” isimli kitabı da hediye etti.

İHA

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