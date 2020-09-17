İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınlanmıştı! Flaş gelişme: Hakim emojiyi sordu

İzmir'de müftülüğün merkezi ses sisteminin frekansına girilip camilerden korsan müzik yayını yapılmasına ilişkin görüntüler paylaşan Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturulma başlatılmıştı. Tutuklanan Banu Ö., daha sonra ise tahliye edildi. Soruşturma kapsamında dava açılan Banu Ö., 50. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Banu Ö. ve avukatı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, eski bakanlardan Yaşar Okuyan ve bazı partililer katıldı.

Banu Ö. mahkemedeki savunmasında, camiden müzik yayını yapıldığını basından öğrendiğini, olaydan 2 saat sonra yaptığı paylaşımların amacının önlem alınması için olduğunu öne sürdü. Banu Ö., hakkındaki suçlamaları ise kabul etmedi. Hedef gösterildiğini ve hakkında karalama kampanyası başlatıldığını ileri süren sanık, mağdur olduğunu belirterek beraatını talep etti.

HAKİMDEN MÜZİK İKONU SORUSU

Hakimin "Paylaşımlarınızda müzik ikonu neden paylaştınız?" sorusu üzerine Banu Ö., şunları söyledi: