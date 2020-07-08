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İzmir'de camiden 'Müslüm Gürses şarkısı çalındı' iddiası! Gerçek bambaşka çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

İzmir'de bir camiden, gece Müslüm Gürses şarkısı çalındığına dair gelen iddiaların ardından polisin yaptığı incelemede müzik sesinin caminin yakınındaki bir otoparkta bulunan araçtan geldiği belirlendi.

İzmir'de camiden 'Müslüm Gürses şarkısı çalındı' iddiası! Gerçek bambaşka çıktı

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir caminin hoparlöründen gece saat 03.40'ta Müslüm Gürses şarkısı çalındığı iddiaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Cami derneğinin yöneticileriyle görüşen ekipler, cami kapısının dün gece 23.30 sıralarında tüm elektrik sistemi kapatıldıktan sonra kilitlendiğini tespit etti.

Bir başka görgü tanığı ise ifadesinde, söz konusu saatlerde balkonda otururken müzik sesi duyduğunu, cami yakınlarındaki bir araç otoparkına markası, rengi ve plakasını alamadığı bir aracın geldiğini ve yüksek sesle müzik yayını yaptığını belirtti.

Bölgedeki çarşı-mahalle bekçileri ve devriye ekiplerinin, iddiaya konu olaya yönelik herhangi bir müdahalesinin olmadığı, bu yönde polise ihbarda bulunulmadığı belirlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarının incelemesinin sürdüğü, olayla ilgili "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA


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