HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yılmaz'ın aracı kurşunlandı! 2 kişi gözaltında

İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yılmaz'ın aracı kurşunlandı! 2 kişi gözaltında

03.09.2024 19:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin Kemalpaşa Belediyesi'nin eski çalışanları olduğu belirtildi.

İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yılmaz'ın aracı kurşunlandı! 2 kişi gözaltında

Olay, gece 03.30 sularında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi.

6 MERMİ İSABET ETTİ

CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, etrafta 12 boş kovan buldu.

1 AY ÖNCE İŞTEN ÇIKARILMIŞLAR

Polis ekipleri olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y'yi (35) gözaltına aldı. Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İzmir CHP
En Çok Okunan Haberler
Gönderdikleri mesajlarla bir kenti ayağa kaldırmışlardı! Yakalandılar

Gönderdikleri mesajlarla bir kenti ayağa kaldırmışlardı! Yakalandılar

Telefon kayıtları ortaya çıktı! Çarpıcı iddia: Arabadaki örnekler...

Telefon kayıtları ortaya çıktı! Çarpıcı iddia: Arabadaki örnekler...

Müge Anlı bile şaşkınlığını gizleyemedi! Canlı yayında cinayet itirafı: Suyu içti, dili diline dolaştı

Müge Anlı bile şaşkınlığını gizleyemedi! Canlı yayında cinayet itirafı: Suyu içti, dili diline dolaştı

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi!

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi!

Serhat Akından yönetime serzeniş!

Serhat Akından yönetime serzeniş!

Tüm dünyadan sır gibi saklıyordu; gizli silahının yeri bulundu

Tüm dünyadan sır gibi saklıyordu; gizli silahının yeri bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.