İzmir'de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yılmaz'ın aracı kurşunlandı! 2 kişi gözaltında

Olay, gece 03.30 sularında Sekiz Eylül Mahallesi'nde meydana geldi.

6 MERMİ İSABET ETTİ

CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlendi. Polis, etrafta 12 boş kovan buldu.

1 AY ÖNCE İŞTEN ÇIKARILMIŞLAR

Polis ekipleri olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y'yi (35) gözaltına aldı. Şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır