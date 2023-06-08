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İzmir'de çiftlik evinde dehşet yaşanmıştı! Ölü ve yaralıların olduğu saldırının detayları ortaya çıktı

08.06.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bergama ilçesindeki bir çiftlikte yaşanan silahlı saldırıda Türkmenistan uyruklu çoban öldürülmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Saldırganların elinden kurtulan çiftlik sahibi ise dağlık alana gizlenmişti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, evinde ruhsatsız silahlar bulunan çiftlik sahibi de tutuklandı. Çiftlik sahibi N.D.'nin kardeşi ise yaşanan korkunç olayın detaylarını anlattı.

İzmir'de çiftlik evinde dehşet yaşanmıştı! Ölü ve yaralıların olduğu saldırının detayları ortaya çıktı

İzmir'deki olay dün saat 02.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Nuri D.'ye ait çiftlik evinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan F. A. ve amcasının oğlu B. A. tarafından N. D.'ye ait çiftlik evine silahlı baskın düzenlendi.

Olayda tüfekle vurulan çiftlik çalışanlarından Türkmenistan asıllı çoban Nobat Geldi yaşamını yitirirken, S. Ü. ise yaralandı. Saldırgan iki kuzen yaralı olduğu halde S.Ü.'nün kadın arkadaşı A. K.'nın (20) önünde derbetti. Ardından çiftlik evine çağırdıkları sahibi N.D.'yi darbettiler.

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SALDIRGANLARDAN KURTULUP DAĞLIK ALANA GİZLENDİ

Saldırganların bir anlık dalgınlığından yararlanarak dağlık alana kaçan N.D. yakınlarına durumu bildirerek yardım talebinde bulundu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. N.D.'nin yakınları ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekipleri çiftlik evine yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nobat Geldi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan S.Ü. ile gizlendiği dağlık alanda jandarma tarafından bulunan N.D. ise ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.D. tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan S.Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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ÇİFTLİK EVİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Jandarma tarafından çiftlik evinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ile bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay sırasında çiftlikte bulunan A. K. ile çiftlik evinin sahibi N.D.'nin ifadelerine başvuruldu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen çiftlik sahibi tutuklandı. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren F. A. ve kuzeni B. A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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"GECE KARANLIĞINDA BİRBİRLERİNİN YÜZÜNÜ SEÇEMEMİŞLER"

Çiftlik sahibi N.D.'nin kardeşi Ç.D. (34), yaşanan olayın gecenin karanlığında tarafların birbirlerini tanıyamamasından kaynaklandığını öne sürerek, "Çiftlik, ağabeyimin. F.A. ile B.A. gece yarısı sarhoş olarak gelmişler. Bu sırada ana kapıya yaklaşık 500 metre kadar mesafedeki çiftlik evinde bulunan S.A, gelen 2 kişiyi tanımamış. Zorla içeri girmeye çalıştıklarını zannedip, uyarı için iki el havaya ateş etmiş. Normalde birbirlerini tanıyorlar. Ancak gece karanlığında yüzlerini seçememişler. Bu sırada kapıya koşan çoban Nobat Geldi, ateş edilmesi sonucu boğazından vurulmuş. F.A. ile B.A. daha sonra içeri girip, S.A.'yı darbetmiş. Bu sırada kız arkadaş A. K. da orada. Ardından ağabeyimi arayıp çağırmışlar. Onu da darbetmişler. Ağabeyim, ellerinden kurtulup bizi aradı. Durumu jandarmaya bildirdik" diye konuştu. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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