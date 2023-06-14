İZMİR BUCA'DA DEPREM! İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli açıkladı

İzmir'de deprem olmasının ardından birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. İzmir Buca'da deprem olduğuna yönelik son dakika açıklaması sonrası detaylar merak konusu oldu. İşte 14 Haziran 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi...

İZMİR BUCA'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

İzmir Buca'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD depremin saat 08.53'te gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre deprem 10.19 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddeti 3.7 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 11.0 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA

2023.06.14 08:58:59 37.8737 36.2478 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.14 08:53:57 38.3395 27.1902 10.9 -.- 3.9 3.7 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.06.14 08:49:58 37.8767 36.6557 4.4 -.- 2.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 08:42:13 37.9160 36.3132 5.0 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 08:31:37 37.9037 36.2465 11.0 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.14 08:15:45 39.4950 31.5103 0.0 -.- 1.2 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2023.06.14 08:15:33 36.9247 36.6432 18.1 -.- 1.6 -.- YUKARI BILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.14 08:10:35 38.1355 37.8178 9.6 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.14 08:05:45 37.9795 36.3322 5.0 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 08:01:26 38.2620 38.1248 5.0 -.- 2.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.14 07:47:14 37.6982 35.3633 8.0 -.- 1.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 07:37:59 36.5172 36.1988 6.7 -.- 1.8 -.- CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.06.14 07:32:31 38.2725 37.5198 8.3 -.- 1.4 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 07:23:28 36.5930 36.5443 18.1 -.- 1.8 -.- DEMIRKONAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.06.14 07:14:44 38.0710 37.6817 5.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.14 07:03:03 37.1107 36.6918 8.8 -.- 1.6 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.14 07:01:53 36.2858 36.1183 1.8 -.- 1.4 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel

2023.06.14 06:58:59 38.1330 38.5208 5.0 -.- 3.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.14 06:56:40 36.7118 36.1000 13.4 -.- 1.8 -.- ISKENDERUN KORFEZI İlksel

2023.06.14 06:54:33 37.1205 36.7205 10.2 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.14 06:44:10 38.4357 37.6463 7.6 -.- 1.4 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.14 06:35:55 38.4378 37.6378 5.5 -.- 1.3 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.14 06:30:38 38.0193 37.6598 3.9 -.- 2.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.14 06:28:22 38.7230 37.5072 4.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.14 06:23:27 38.0483 36.5323 19.6 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 06:20:57 38.3592 26.6818 10.6 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.14 06:20:40 37.4917 37.1367 5.1 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 06:18:46 38.4483 36.6650 2.4 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 06:15:53 37.9010 37.8652 7.2 -.- 1.7 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.14 06:13:01 36.0310 35.9542 15.7 -.- 1.4 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.06.14 06:01:37 38.1123 38.5322 3.9 -.- 3.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.14 05:48:21 38.0455 42.9817 11.3 -.- 2.9 -.- CILGA-CATAK (VAN) İlksel

2023.06.14 05:45:07 37.9028 36.3147 12.6 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 05:37:04 40.7857 31.6470 2.9 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-(BOLU) İlksel

2023.06.14 05:29:20 36.3542 36.0235 5.0 -.- 1.7 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel

2023.06.14 05:24:18 38.1688 37.6338 10.3 -.- 1.4 -.- HASANALILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 05:14:51 38.2645 37.3338 5.2 -.- 2.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.06.14 05:14:51)

2023.06.14 05:11:20 38.2213 38.5545 7.6 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2023.06.14 05:10:40 36.2960 36.0640 4.4 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.06.14 05:06:09 38.0003 36.3952 22.0 -.- 1.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 05:05:13 40.7938 31.6353 5.4 -.- 2.7 -.- FASIL-(BOLU) İlksel

2023.06.14 04:57:24 38.4687 36.6555 12.7 -.- 2.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 04:37:23 35.8977 36.3587 8.0 -.- 1.1 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.06.14 04:36:17 35.9330 36.3120 14.2 -.- 1.2 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.06.14 04:29:50 38.3465 36.5740 5.2 -.- 1.3 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 04:22:34 38.2383 38.1390 8.1 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.14 04:15:53 38.2685 37.7373 5.0 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.06.14 04:10:11 36.9368 36.5882 5.4 -.- 1.9 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.06.14 03:59:35 38.4785 36.6373 11.0 -.- 1.4 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 03:57:32 38.5223 40.3627 3.1 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.06.14 03:51:41 38.1215 37.0245 15.5 -.- 1.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 03:39:06 37.8758 36.2683 5.0 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.14 03:37:26 38.4403 37.5373 1.7 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.14 03:35:21 36.0898 31.8987 80.1 -.- 3.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.06.14 03:31:52 40.7828 27.8087 10.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.06.14 03:29:53 38.2570 37.2723 5.0 -.- 1.8 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 03:22:18 38.0780 38.4447 5.5 -.- 1.2 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.14 03:18:59 37.8875 36.2805 12.1 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.06.14 03:07:50 38.3197 37.2190 5.0 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 02:59:50 35.9405 36.3437 23.3 -.- 1.2 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.06.14 02:57:10 36.7020 36.1408 7.8 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI İlksel

2023.06.14 02:38:40 39.0658 40.3568 2.3 -.- 2.4 -.- KUSKONDU-(BINGOL) İlksel

2023.06.14 02:32:53 37.2840 37.0158 6.3 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 02:30:00 37.1218 28.4528 7.5 -.- 1.3 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2023.06.14 02:26:34 33.9883 26.3373 5.0 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.06.14 02:26:18 38.4407 36.6525 6.3 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 02:19:37 38.1248 38.7025 8.9 -.- 1.5 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.06.14 02:13:46 37.8813 36.6535 7.1 -.- 2.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 02:05:52 38.4485 36.6685 13.8 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 01:53:17 38.0943 36.5973 16.4 -.- 1.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 01:46:51 36.2745 36.0865 6.6 -.- 2.5 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.06.14 01:46:13 38.4532 36.6528 2.9 -.- 1.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 01:37:53 35.5587 27.2490 3.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.14 01:37:28 38.1320 37.7675 2.3 -.- 2.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.14 01:36:33 37.5002 35.3263 5.8 -.- 1.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.06.14 01:36:00 38.4457 37.4748 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.14 01:30:51 37.8735 36.6848 4.2 -.- 3.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 01:27:03 37.0687 27.9980 5.8 -.- 1.9 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel

2023.06.14 01:23:38 37.6037 37.2900 12.8 -.- 1.5 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 01:22:31 38.1650 37.9307 10.0 -.- 1.4 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.14 01:13:02 38.4357 36.6673 8.4 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 01:10:39 37.0770 28.0040 8.8 -.- 1.8 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel

2023.06.14 01:08:58 38.1148 38.1313 5.0 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.14 01:08:56 37.0522 27.9977 5.9 -.- 1.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2023.06.14 01:08:58)

2023.06.14 01:05:01 38.4802 36.6415 8.6 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 01:01:51 37.8648 36.6462 5.0 -.- 3.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 00:58:02 38.4158 36.6527 15.5 -.- 1.6 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) REVIZE01 (2023.06.14 00:58:02)

2023.06.14 00:43:38 38.1242 36.6307 7.8 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 00:39:01 38.5092 36.6620 9.0 -.- 1.2 -.- BUYUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 00:37:07 37.0847 27.6477 6.6 -.- 2.1 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2023.06.14 00:32:24 36.0820 36.0388 8.4 -.- 1.8 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.06.14 00:24:52 38.4630 36.6242 5.7 -.- 1.4 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 00:14:20 37.9635 36.3312 7.7 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.14 00:10:02 38.4365 36.6702 1.3 -.- 2.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.14 00:02:17 39.7463 30.5480 7.9 -.- 2.1 -.- ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



