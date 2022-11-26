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İzmir’de deprem mi oldu, en son nerede oldu? 26 Kasım son depremler listesi

26.11.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu sorusu gündemde yer alıyor. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanıyor. Vatandaşlar gerçekleşen sarsıntılar ile ilgili bilgileri bu listelerden öğrenebiliyorlar. 26 Kasım itibari ile sabah saatlerinde deprem haberi İzmir'den geldi. Peki, İzmir’de deprem ne zaman oldu? İşte son depremler

İzmir’de deprem mi oldu, en son nerede oldu? 26 Kasım son depremler listesi

Son depremler listesi, 26 Kasım itibari ile gündem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'de saat 04:10'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.4 km olarak açıklandı.

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.10'daki depremin derinliği 9,18 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.3 olarak duyurdu.

son-depremler

SON DEPREMLER

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.11.26 08:14:43 40.7943 30.9580 12.2 -.- 1.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.26 07:52:38 39.8563 26.8902 16.2 -.- 2.0 -.- KARAKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2022.11.26 07:45:06 39.1487 33.5710 5.2 -.- 2.0 -.- GECITLI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2022.11.26 07:39:25 40.8053 30.9820 4.5 -.- 1.7 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.26 07:38:02 40.8078 30.9843 5.4 -.- 2.5 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.26 07:36:58 40.8047 30.9893 5.3 -.- 2.2 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.26 06:28:42 40.6973 30.8863 19.2 -.- 1.2 -.- DIKMEN-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2022.11.26 04:51:12 40.7985 31.0848 8.9 -.- 1.8 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.11.26 04:22:02 40.8155 31.0185 5.3 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.26 04:13:56 38.2533 38.7555 1.8 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.11.26 04:12:20 40.7670 31.0480 13.7 -.- 1.4 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.26 04:10:21 38.3477 27.1742 6.4 -.- 3.4 3.3 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.26 02:47:57 39.1745 41.6472 6.4 -.- 2.1 -.- ARPADERESI-HINIS (ERZURUM) İlksel

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