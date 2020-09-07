HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz

İzmir'de dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 02:17 | Son Güncelleme

İzmir'de dolmuş şoförü T.O.(25), husumetli olduğu Batuhan Çakal'ı (18) tabanca ile başından vurdu. Olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz

Olay, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi 7532 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka taraftarı olan Batuhan Çakal, arkadaşları ile birlikte parkta pankart yaptı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal evine gittiği sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan T.O. dolmuş ile Çakal'ın yanına yaklaşarak tanca ile ardı ardına ateş etti. Çakal başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası dolmuşla evine giden T.O., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.O. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Çakal'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
Mardin'de 2 mahalle karantinaya alındıMardin'de 2 mahalle karantinaya alındı
Yeni arabalar daha mı kötü?Yeni arabalar daha mı kötü?
En Çok Okunan Haberler
Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım
Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Yüklendik ama olmadı! Sırbistan ile puanları paylaştık
Yüklendik ama olmadı! Sırbistan ile puanları paylaştık
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
İlginizi Çekebilir
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli, yanan alanları inceledi
Bakan Pakdemirli, yanan alanları inceledi
Mardin'de 2 mahalle karantinaya alındı
Mardin'de 2 mahalle karantinaya alındı
Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı
Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Sakarya'da korkunç olay
Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Karantinadaki genç beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi
Karantinadaki genç beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi
Aydın'da gasp çetesi son işinde yakayı ele verdi
Gasp çetesi son işinde yakayı ele verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.