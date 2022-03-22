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İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı

22.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Seferihisar ilçesinde deniz suyunun çekilmesi endişeyi de beraberinde getirdi. Kimi bölgelerde su çekilmesi 30 metreyi bulurken, "depremin habercisi mi?" sorularını akıllara getirdi. Öte yandan suyun çekilmesi sonrası ortaya çıkan görüntü drone ile görüntülendi.

İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı

İzmir'de deniz suyunun çekilmesi, başta Seferihisar halkı olmak üzere çevrede korkuya neden oldu. Deniz çekilmesi kimi yerlerde 30 metreyi bulurken "deprem olur mu?" soruları da gündeme geldi.

Kente bağlı Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi. Sığacık Mahallesi'nde de denizin çekilmesi sonrası adacıklar oluştu. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesi nedeniyle teknelerini taşıdı.

"BURASI DEPREM BÖLGESİ, UMARIM GERÇEKLEŞMEZ"

Bölgede her yıl denizin çekildiğini ancak bu yıl daha fazla çekilme olduğunu söyleyen balıkçı İrfan Kozan, “Denizdeki bu çekilme, kuzey rüzgarının ardından lodos rüzgarının geleceğine işarettir. Parlak güneş var, doğal afetler oluyor ve bölgemiz deprem bölgesi. Umarım bu gerçekleşmez. Bu poyrazların ardından lodos aktivitesi gelecek. Her yıl bu çekilme olur ama bu kadar olmuyordu. Bu olay zaten doğanın habercisidir” dedi.

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"HER SENE OLUYOR"

Vatandaşların teknelerini ücretsiz bağlayabildikleri için bırakıp gittiklerini ifade eden Kozan, “Bütün kış tekneleri buraya bırakıyorlar. Arada batanlar da oluyor. Lodos geleceği zaman denizde sığlık olur, çekilme olur. Bu doğanın kanunudur. Her sene oluyor. Bu sene bir 10 santimetre daha düşük olabilir. Bu iklimin habercisidir. Korkulacak bir şey yok” diye konuştu.

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TSUNAMİ KORKUSU

Sığacık’ta yıllardan beri denizde git gel olduğunu söyleyen işletmeci Arzu Saygın, “İnsanlar tsunami olduğu için korkuyor. ‘Sular çekildi yine deprem mi olacak’ diye ürküyor insanlar. Bence korkutucu bir şey yok. Deniz hep çekiliyor ama bu sene daha fazla çekildi deniz” dedi.

"RÜZGAR, DENİZ SUYUNU AFRİKA'YA DOĞRU İTİYOR"

Su çekilmesinin ana nedeni olarak sert kuzeyli rüzgarları işaret eden İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz haftalarda başlayan kuzeyli rüzgarlar halen etkisini artırarak devam ediyor. Çarşamba gününe kadar da fırtına olarak esecek. Bu fırtınaların hızı zaman zaman saatte 70 kilometrelere çıkar ve deniz suyunu Afrika’ya doğru iterek, Kuzey Ege’den Marmaris’e kadar olan bir alanda deniz seviyesinin 60-70 santimetre düşmesi sonucu bu olay gerçekleşir. Mayıs ya da Eylül aylarında ise çok sert lodos esince de bu kez de İzmir’de Mavişehir ve Kordon’u su basar. Çünkü su tam tersine 60-70 santimetre yükselir" diye konuştu. Prof. Dr. Yaşar, bu durumun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu da söyledi.

Denizin yer yer 30 metre çekildiği Sığacık sahili ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde denizin çekilmesiyle oluşan adacıklar görüntülere yansıdı. (İHA)

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deprem İzmir
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