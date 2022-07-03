HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de endişelendiren görüntü: Kıyıyı deniz marulu kapladı! İşte nedeni...

İzmir'de endişelendiren görüntü: Kıyıyı deniz marulu kapladı! İşte nedeni...

03.07.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluştu. Halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yosunların neden olduğu görüntünün sürpriz olmadığını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar deniz maruluna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir'de endişelendiren görüntü: Kıyıyı deniz marulu kapladı! İşte nedeni...

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarındaki bazı noktalar halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun (Ulva lactuca) özellikle Bostanlı Balıkçı Barınağı yakınında deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu.

A

Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak denizde su sirkülasyonunun azaldığını söyledi.

B

İŞTE DENİZ MARULUNUN NEDENİ

Deniz marulunun ilkbahar başlangıcında ya da sonbahar sonunda görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

"Yosunun bu dönemde görülmesi beklenmeyen değil ama nadir olan bir şey. Ancak İzmir'de son yılların en kurak dönemi yaşandı. Yağış olmayınca denizdeki su sirkülasyonu da azalıyor. İzmir Körfezi'nde yıl boyunca sürekli plankton patlaması vardı. Körfezin rengi dönem dönem kırmızımtırak, beyazımtırak oldu. Bunun nedeni bazı derelerden atık suların arıtılmadan denize gitmesi, kaçak yapmasıdır."

BF

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!
İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldüİstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü
3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Ücretsiz izin kararı! O süreler kıdeme eklenecek…

Ücretsiz izin kararı! O süreler kıdeme eklenecek…

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

HDP kongresinde skandal!

HDP kongresinde skandal!

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Engelli oğlunu surdan atan anne konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen bu fotoğraf mı? Dehşete düşüren kare...

Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen bu fotoğraf mı? Dehşete düşüren kare...

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.