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İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

24.02.2021 23:28 | Son Güncelleme:
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İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde, zihinsel engelli bir kişiyi darp görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir engelli bakım merkezinde meydana gelen şiddet olayıyla ilgili inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulması açıklamasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri incelemeye aldı.

ŞİDDET KAMERADA

Geçtiğimiz yıl meydana geldiği tespit edilen olayda yaşanan dehşet anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, zihinsel engelli kişiyi darbeden, yere yatırıp tokat atan ve terlikle vuran, su ve yemek vermemekle tehdit eden biri kadın 3 bakıcının yer aldığı görüldü.

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İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddet! İnceleme başlatıldıİzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddet! İnceleme başlatıldı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan görüntülerin çekildiği sırada dehşetin yaşandığı merkezde görev yapan, ancak şu anda aynı merkezde çalışmadıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Gözaltı İzmir

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